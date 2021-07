Facebook condamnat în Austria pentru colectarea datelor personale ale utilizatorilor

Gigantul american Facebook a fost condamnat în Austria pentru informarea deficitară a unui utilizator, accesându-i datele personale fără să știe, transmite ong-ul NOYB, citat de AFP.

Curtea Supremă a Austriei a stabilit că Max Schrems, militant cunoscut pentru protecţia datelor nu a primit "toate datele şi informaţiile cruciale, precum existența unei baze de date care permite prelucrarea datelor sale" din partea platforme digitale.

Facebook trebuie să plătească acestuia 500 de dolari și a acceptat să sesizeze, în premieră, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în legătură cu respectarea de către Facebook a cadrului juridic european privind utilizarea datelor clienţilor.

"Este un pas enorm", a spus Max Schrems.

Militantul conduce ONG-ul NOYB, care a depus plângeri împotriva companiilor digitale pentru respectarea vieții private a utiilizatorilor.

ONG-ul NOYB (None of your business; Nu este treaba voastră), a fost fondat în 2018 și se ocupă cu protejarea vieţii private în mediul online împotriva GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple).

Asocația a somat peste 500 de site-uri din UE, în mai 2021, cu privire la utilizarea datelor personale, gen cookies.

Max Schrems se opune de peste un deceniu activităților companiilor digitale din Silicon Vallet, care încalcă în mod voit, legislația, respectiv Reglementarea Europeană privind Datele Personale (RGPD).