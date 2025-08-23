Fenomenul ‘iepurii Frankenstein’ care au îngrozit mapamondul: Ce spun experții

Imaginile cu micii mamiferi care par să aibă excrescențe bizare pe față au stârnit îngrijorare și chiar porecle precum „iepuri zombie” sau „iepuri Frankenstein”.

Specialiștii liniștesc însă opinia publică: nu există niciun risc pentru oameni.

Ce provoacă apariția „coarnelor” la iepuri?

Potrivit revistei Scientific American, aceste protuberanțe sunt cauzate de virusul papiloma de Shope (SPV) – un tip de papilomavirus care afectează doar iepurii și iepurii sălbatici.

Ce trebuie știut:

Este înrudit cu virusurile care provoacă negi la oameni, dar nu se transmite la oameni .

În general, nu este periculos nici pentru iepuri, sistemul lor imunitar reușind de multe ori să elimine infecția.

Protuberanțele sunt formate din keratină, aceeași substanță din care sunt compuse unghiile și părul.

Când poate fi periculos pentru animale?

Boala afectează serios iepurii doar în cazuri rare:

când excrescențele apar în jurul gurii sau ochilor și le îngreunează hrănirea,

sau în situații izolate, când virusul poate evolua spre cancer.

De regulă, leziunile cad de la sine după ce infecția este controlată de organism.

De ce apar mai multe cazuri vara?

Virusul papiloma de Shope se transmite doar între iepuri și iepuri sălbatici, prin mușcătura unor paraziți precum:

țânțari,

purici,

căpușe.

De aceea, numărul cazurilor crește vara și scade în sezonul rece. Autoritățile locale din Colorado spun că este greu de stabilit dacă în 2025 există mai multe cazuri decât în alți ani sau pur și simplu mai multe raportări din cauza viralizării subiectului.

Există vreun risc pentru oameni?

Nu. Virusul papiloma de Shope nu se transmite la oameni.

Totuși, experții recomandă să se evite contactul cu iepurii sălbatici, nu din cauza acestui virus, ci pentru că animalele pot purta și alte boli zoonotice mai periculoase.