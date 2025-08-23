x close
Fenomenul ‘iepurii Frankenstein’ care au îngrozit mapamondul: Ce spun experții

de Andreea Tiron    |    23 Aug 2025   •   09:40
Fotografii cu așa-numiții „iepuri cu coarne” au devenit virale în ultimele zile în Statele Unite, în special în statul Colorado.

Imaginile cu micii mamiferi care par să aibă excrescențe bizare pe față au stârnit îngrijorare și chiar porecle precum „iepuri zombie” sau „iepuri Frankenstein”.

Specialiștii liniștesc însă opinia publică: nu există niciun risc pentru oameni.

Ce provoacă apariția „coarnelor” la iepuri?

Potrivit revistei Scientific American, aceste protuberanțe sunt cauzate de virusul papiloma de Shope (SPV) – un tip de papilomavirus care afectează doar iepurii și iepurii sălbatici.

Ce trebuie știut:

Când poate fi periculos pentru animale?

Boala afectează serios iepurii doar în cazuri rare:

  • când excrescențele apar în jurul gurii sau ochilor și le îngreunează hrănirea,

  • sau în situații izolate, când virusul poate evolua spre cancer.

De regulă, leziunile cad de la sine după ce infecția este controlată de organism.

De ce apar mai multe cazuri vara?

Virusul papiloma de Shope se transmite doar între iepuri și iepuri sălbatici, prin mușcătura unor paraziți precum:

  • țânțari,

  • purici,

  • căpușe.

De aceea, numărul cazurilor crește vara și scade în sezonul rece. Autoritățile locale din Colorado spun că este greu de stabilit dacă în 2025 există mai multe cazuri decât în alți ani sau pur și simplu mai multe raportări din cauza viralizării subiectului.

Există vreun risc pentru oameni?

Nu. Virusul papiloma de Shope nu se transmite la oameni.
Totuși, experții recomandă să se evite contactul cu iepurii sălbatici, nu din cauza acestui virus, ci pentru că animalele pot purta și alte boli zoonotice mai periculoase.

