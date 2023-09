Festivalul berii Oktoberfest a început oficial la Munchen

Primarul din Munchen, Dieter Reiter, a deschis oficial festivalul, la prânz (10:00 GMT), dând cep primului butoi de bere cu două lovituri de ciocan şi cu tradiţionalul "O'zapft is!".



Edilul i-a oferit prima halbă şefului executivului landului Bavaria, Markus Söder.



Vizitatorii au stat la coadă ore întregi pentru a se bucura de prima zi a festivalului, una însorită spre deosebire de cea de anul trecut, când a plouat.

Cel puţin 6 milioane de vizitatori sunt aşteptaţi în acest an la festivalul din Germania renumit în întreaga lume, care se desfăşoară în fiecare toamnă.



Festivalul din acest an va dura cu două zile mai mult decât de obicei, fiind prelungit dincolo de primul weekend din octombrie, până marţi, 3 octombrie, când este marcată ziua naţională a statului german.



Cu toate acestea, festivalul este umbrit de creşterea ratei inflaţiei, un litru de bere costând în acest an între 12,60 euro şi 14,90 euro, cu aproximativ 6,1% mai mult comparativ cu anul precedent.



În premieră, în acest an vizitatorii vor avea la dispoziţie apă potabilă disponibilă în mod gratuit la patru dozatoare amplasate pe terenul festivalului.



În jur de 600 de ofiţeri de poliţie şi circa 450 de paramedici, 55 de medici şi 2.000 de sterwarzi vor fi de serviciu pe perioada Oktoberfest, anunță DPA

››› Vezi galeria foto ‹‹‹.