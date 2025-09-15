x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   13:15
Forțele israeliene intră în orașul Al-Bireh, din Cisiordania ocupată
Sursa foto: Hepta

Trupe israeliene au pătruns luni dimineață în cartierul Saht Marhaba din orașul Al-Bireh, Cisiordania ocupată, fără să fie raportate confruntări sau arestări, a transmis agenția de presă Wafa.

Forțele armate israeliene au desfășurat o operațiune în cartierul Saht Marhaba din Al-Bireh, în teritoriul palestinian ocupat al Cisiordaniei.

Până în acest moment nu au fost semnalate ciocniri sau rețineri de persoane.

Armata israeliană anunțase anterior că va efectua luni dimineață exerciții militare în mai multe zone din Cisiordania.

Al Jazeera a publicat și a verificat imagini video în care se pot vedea vehicule israeliene intrând în oraș.

Situația rămâne tensionată, însă autoritățile locale nu au raportat incidente violente pe parcursul operațiunii.

(sursa: Mediafax)

