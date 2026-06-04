Caz șocant la Iași: diabetică în pragul morții. A renunțat la insulină după ședințe la o vrăjitoare

Cazul a fost prezentat de dr. Alina Onofriescu, șef de lucrări, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, care atrage atenția asupra pericolului reprezentat de pseudo-terapii și de renunțarea la tratamentele prescrise de medici.

Transferată de urgență în stare critică

Potrivit medicului, pacienta a fost transferată de urgență dintr-un spital din nordul Moldovei și adusă la Unitatea de Primiri Urgențe în stare critică.

La momentul internării, tânăra prezenta cetoacidoză diabetică severă, una dintre cele mai grave complicații ale diabetului zaharat de tip 1.

„La prezentare avea cetoacidoză diabetică severă, cu pH 6,8 și rezervă alcalină nedetectabilă. Era una dintre cele mai grave forme de decompensare metabolică pe care le poate dezvolta un pacient cu diabet zaharat tip 1”, a explicat dr. Alina Onofriescu.

Cum s-a ajuns în această situație

Din discuțiile purtate cu familia, medicii au aflat că tratamentul cu insulină fusese întrerupt după ce mama pacientei a decis să încerce o altă soluție: ședințe la o vrăjitoare care susținea că poate elimina boala.

Specialiștii subliniază că diabetul zaharat de tip 1 este o afecțiune autoimună în care pancreasul nu mai produce insulină, iar administrarea acesteia este esențială pentru supraviețuire.

Fără insulină, organismul nu mai poate utiliza glucoza ca sursă de energie, iar în scurt timp apare cetoacidoza diabetică, o urgență medicală care poate deveni fatală.

„Insulina este un tratament vital”

Medicul ieșean avertizează că promisiunile de vindecare prin vrăji, descântece, energii, cristale sau alte practici fără bază științifică pot avea consecințe dramatice.

„Diabetul zaharat tip 1 nu poate fi vindecat prin vrăji, descântece, energii, cristale sau alte pseudo-terapii. Insulina nu este o opțiune. Nu este un moft. Nu este un tratament pe care îl poți înlocui cu promisiuni. Este un tratament vital”, a transmis dr. Alina Onofriescu.

Potrivit acesteia, este extrem de dificil pentru un medic să vadă un pacient ajuns în stare critică nu din lipsa accesului la tratament, ci din cauza dezinformării și a încrederii acordate unor persoane fără pregătire medicală.

Din fericire, în acest caz, intervenția rapidă a medicilor a salvat viața tinerei. Nu toate situațiile similare au însă un final fericit.

Dr. Alina Onofriescu îi îndeamnă pe pacienți și pe aparținători să consulte întotdeauna specialiști și să nu întrerupă tratamentele recomandate fără aviz medical.

„Înainte să aveți încredere într-o persoană care promite vindecări miraculoase, întrebați-vă un lucru: dacă soluția ar funcționa cu adevărat, ar mai exista oameni care mor din cauza acestei boli?”, este întrebarea pe care medicul o adresează tuturor celor tentați să creadă în remedii miraculoase.

Cazul readuce în atenție pericolele dezinformării în domeniul sănătății și importanța respectării tratamentelor medicale, mai ales în cazul bolilor cronice care depind de terapii esențiale pentru supraviețuire.