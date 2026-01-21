x close
Franța solicită organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda

de Redacția Jurnalul    |    21 Ian 2026   •   16:15
Sursa foto: Hepta/Revendicarea Groenlandei de către Trump aduce în prim-plan tensiunile din cadrul NATO

Franța solicită NATO să desfășoare un exercițiu militar în Groenlanda, într-o încercare de a consolida securitatea regiunii.

Franța a solicitat organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda și este pregătită să contribuie la acesta, a transmis miercuri biroul președintelui francez Emmanuel Macron, potrivit Bloomberg și Reuters.

Demersul ar putea provoca o reacție critică din partea președintelui american Donald Trump, care în weekend a amenințat cu tarife opt state europene, după ce acestea au trimis trupe în Groenlanda. Marți, la Davos, Macron a declarat că Europa nu va ceda în fața agresorilor și nu se va lăsa intimidată, criticând amenințarea lui Trump.

Forțele armate ale Danemarcei își extind, de asemenea, exercițiile militare în Groenlanda, astfel încât acestea ar putea avea loc pe tot parcursul anului.

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, le-a spus marți locuitorilor și autorităților teritoriului să facă pregătiri pentru o posibilă invazie militară, chiar dacă scenariul rămâne unul puțin probabil.

Groenlanda, cu o populație de 57.000 de oameni, face parte din Regatul Danemarcei, dar are propriul guvern care gestionează majoritatea problemelor interne, în timp ce Danemarca este responsabilă pentru apărare și politica externă.

(sursa: Mediafax)

