Friedrich Merz critică Strategia Națională de Securitate a SUA. Casa Albă susține că democrația europeană este în pericol

de Redacția Jurnalul    |    09 Dec 2025   •   20:30
Sursa foto: Hepta/Friedrich Merz susține că europenii își pot salva singuri democrația.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, susține noua Strategia Națională de Securitate a SUA demonstrează necesitatea ca Uniunea Europeană să își consolideze independența în domeniul securității și critică ideea că democrația europeană ar trebui salvată.

Friedrich Merz, cancelarul guvernului de la Berlin, a criticat Strategia Națională de Securitate a SUA, publicată vineri, însă a declarat că nu este surprins de conținutul acesteia, întrucât aceasta reflectă în mare parte discursul susținut în februarie la Munchen de vicepreședintele american JD Vance.

Este inacceptabil pentru noi din punct de vedere european. Faptul că americanii vor să salveze democrația în Europa acum, nu văd nicio nevoie pentru asta. Dacă ar fi nevoie să fie salvată, ne-am descurca singuri”,a declarat Merz, citat de Associated Press.

Totuși, cancelarul a fost de acord cu pasaje care stipulează că Europa trebuie să se consolideze în domeniul securității. Guvernul de la Berlin a accelerat procesul de consolidarea a capabilităților militare, prin relaxarea regulilor privind deficitul bugetar.

De asemenea, guvernul german a susținut inițiativa americană de creșterea a bugetului dedicat apărării, în cadrul NATO, la Summitul de la Haga.

Privind relația cu Staele Unite, Merz a spus: „În discuțiile mele cu americanii, spun: „America pe primul loc este în regulă”, dar „America singură” nu poate fi în interesul vostru. Aveți nevoie și de parteneri în lume. Și unul dintre parteneri poate fi Europa. Și dacă nu puteți face nimic cu Europa, atunci măcar faceți din Germania partenerul vostru”.

