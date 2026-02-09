x close
FSB acuză că Ucraina a ordonat tentativa de asasinare asupra generalului Alekseiev

de Redacția Jurnalul    |    09 Feb 2026   •   11:45
Sursa foto: X- @cubadebatecu/Suspectul a fost predat autorităților ruse

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat luni că tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeiev ar fi fost ordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

Potrivit FSB, în atac ar fi fost implicate și servicii de informații poloneze, care ar fi participat la recrutarea persoanei suspectate că a comis fapta, a relatat agenția Interfax, citată de Reuters.

Vineri, generalul Vladimir Alexeiev a fost împușcat de mai multe ori, însă acesta a supraviețuit. Alexeiev ocupa funcția de director adjunct al serviciului de informații militare din Rusia (GRU), din 2011.

Duminică, Serviciul Federal de Securitate a că un cetățean rus, Liubomir Korba, a fost reținut în Dubai sub suspiciunea de a fi comis atacul armat.

Atentatul a avut loc la o zi după încheierea negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, cu scopul de a pune capăt conflictului din Ucraina.

Delegația rusă a fost condusă de superiorul lui Alexeiev, amiralul Igor Kostiukov.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Vladimir Alexeiev fsb asasinare
