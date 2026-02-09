FSB acuză că Ucraina a ordonat tentativa de asasinare asupra generalului Alekseiev

Potrivit FSB, în atac ar fi fost implicate și servicii de informații poloneze, care ar fi participat la recrutarea persoanei suspectate că a comis fapta, a relatat agenția Interfax, citată de Reuters.

Vineri, generalul Vladimir Alexeiev a fost împușcat de mai multe ori, însă acesta a supraviețuit. Alexeiev ocupa funcția de director adjunct al serviciului de informații militare din Rusia (GRU), din 2011.

Duminică, Serviciul Federal de Securitate a că un cetățean rus, Liubomir Korba, a fost reținut în Dubai sub suspiciunea de a fi comis atacul armat.

Atentatul a avut loc la o zi după încheierea negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, cu scopul de a pune capăt conflictului din Ucraina.

Delegația rusă a fost condusă de superiorul lui Alexeiev, amiralul Igor Kostiukov.

(sursa: Mediafax)