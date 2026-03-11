Furie la Moscova: Consulatul rus din Iran, avariat într-un atac asupra unei clădiri guvernamentale din apropiere

x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Mar 2026   •   08:26
Sursa foto: Hepta/Zaharova a calificat atacurile asupra misiunilor diplomatice și consulare drept „o încălcare a dreptului internațional”.

Panică și ferestre sparte la consultatul Rusiei din orașul iranian Isfahan, după ce sediul a fost avariat de un atac asupra unei clădiri guvernamentale iraniene din apropierea consulatului. Declarația a fost dată, marți, de purtătoarea de cuvânt a MAE din Rusia, Maria Zaharova.

Atacul s-a petrecut, duminică. Potrivit purtătoarei de cuvânt a MAE, mai mulți angajați din consulat au fost suprinși de undele de șoc ale exploziei puternice, al cărui impact a spart ferestrele clădirii, dar și ale locuințelor din apropierea consulatului, notează CNN.

Zaharova a afirmat că, în urma exploziei, nu au fost raportate decese și nici persoane rănite grav.

Zaharova a calificat atacurile asupra misiunilor diplomatice și consulare drept „o încălcare a dreptului internațional”.

„Cerem tuturor părților să respecte cu strictețe inviolabilitatea sediilor diplomatice și să se abțină de la orice atacuri asupra siguranței, vieții și sănătății personalului lor”, a declarat putătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe din Rusia.

Războiul din Orientul Mijlociu se află în cea de 11-a zi, iar atacurile în țările din regiunea Golfului Persic continuă.

(sursa: Mediafax)

