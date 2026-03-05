x close
Ghioceii pot fi toxici și scumpi: Riscuri legale și medicale pentru români

de Redacția Jurnalul    |    05 Mar 2026   •   15:30
Ghioceii pot fi toxici și scumpi: Riscuri legale și medicale pentru români
Sursa foto: Hepta/Ghioceii sunt protejați prin lege în Germania.

Circa un milion de români care locuiesc în Germania riscă amenzi de până la 50.000 de euro dacă culeg ghiocei din natură, conform datelor publicate de Bußgeldkatalog.org.

Ghioceii, cunoscuți drept „vestitorii primăverii”, sunt plante protejate, iar autoritățile germane au stabilit sancțiuni drastice pentru persoanele care îi rup sau îi scot din pământ.

Potrivit ultimului recensământ, comunitatea românilor din Germania numără 909.539 de persoane.

Amenzi uriașe pentru ruperea ghioceilor

Amenzile în Germania variază în funcție de land:

Hamburg: între 25 și 50.000 de euro

Bremen: între 50 și 20.000 de euro

Brandenburg: între 50 și 5.000 de euro

Renania-Palatinat: între 76,69 și 10.225,84 de euro

Turingia: între 75 și 10.000 de euro

Autoritățile germane recomandă achiziționarea ghioceilor din magazine sau comercianți autorizați. Proprietarii care au ghiocei în grădină pot să îi transplanteze, însă nu au voie să culeagă plante sălbatice din păduri sau pajiști.

Alături de ghiocei, și alte flori de primăvară, precum lăcrămioarele, anemonele de pădure sau narcisele, sunt protejate prin lege.

Riscuri pentru sănătate

Bulbii de ghiocei conțin substanțe care pot provoca dureri de stomac, greață sau vărsături dacă sunt ingerați, potrivit a1.ro.

