Surpriză! Grecia introduce săptămâna de lucru de șase zile, contrar tendinței globale

Noua lege se aplică doar companiilor private care oferă servicii non-stop. Angajații pot lucra fie două ore în plus pe zi, fie un schimb suplimentar de opt ore. Orele suplimentare vor fi plătite cu 40% în plus față de tariful normal, menționează The Guardian.

Guvernul invocă mai multe motive pentru această decizie: scăderea populației, lipsa de angajați calificați, combaterea muncii la negru și stimularea productivității și creșterii economice.

Premierul Kyriakos Mitsotakis susține că măsura este „favorabilă angajaților" și „aliniază Grecia cu restul Europei".

Reacțiile nu au întârziat să apară.

Sindicatele consideră măsura „barbară" și în dezavantajul drepturilor angajaților. Criticii avertizează că reforma ar putea duce la dispariția săptămânii de lucru de 5 zile. Opoziția acuză guvernul că favorizează profiturile companiilor în detrimentul calității vieții angajaților.

Grecii lucrează deja cele mai multe ore din Europa, în medie 41 de ore pe săptămână. În același timp, salariile din Grecia sunt considerabil mai mici decât în alte țări europene. Acest fapt a contribuit la exodul a aproximativ 500.000 de greci, majoritatea tineri educați, care au părăsit țara în ultimul deceniu.

În timp ce alte țări experimentează săptămâna de lucru de patru zile, Grecia merge în direcția opusă, stârnind dezbateri aprinse cu privire la impactul acestei decizii asupra pieței muncii și a societății în ansamblu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)