Grecia suspendă extrădarea magnatului Plahotniuc în Moldova! 

Conform Reuters, un tribunal grec a decis în favoarea extrădării sale pe baza acuzațiilor legate de un caz de fraudă cunoscut în fosta republică sovietică drept „furtul secolului”, cu câteva zile înainte de alegerile generale din Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie.

„Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivul”, a declarat procuratura generală din Moldova, adăugând că a fost notificată cu privire la decizia Interpolului.

Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a negat acuzațiile.

O sursă juridică greacă a declarat, sub condiția anonimatului, că Ministerul Justiției din Grecia a suspendat extrădarea sa, deoarece Plahotniuc este anchetat și de România pentru falsificare și i s-a cerut să ofere explicații unui procuror grec în acest caz.

Plahotniuc a fost arestat pe 21 iulie la aeroportul din Atena, după ce s-a îmbarcat într-un avion cu destinația Dubai. Poliția greacă a acționat în baza unei notificări Interpol emise în februarie, care preciza că acesta deținea 16 pașapoarte, inclusiv din România, Mexic și Rusia.

El este principalul suspect într-un caz legat de dispariția în 2014 a 1 miliard de dolari din sistemul bancar moldovean - echivalentul la acea vreme a 12% din PIB-ul fostului stat sovietic. Acuzațiile includ participarea la o organizație criminală, spălare de bani, mită și fraudă.

Rusia a solicitat, de asemenea, extrădarea sa pentru infracțiuni legate de droguri.

„Noi, cetățenii acestei țări, trebuie să ne asigurăm că toți cei vinovați sunt aduși în fața justiției și că acest proces nu este oprit”, a scris premierul moldovean Dorin Recean pe Facebook, adăugând că guvernul va investiga decizia.

Într-o declarație pe rețelele de socializare din această lună, Plahotniuc a descris toate acuzațiile împotriva sa ca fiind bazate pe „calomnie și ură politică”.

Înainte de a fugi din Moldova, Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat între 2016 și 2019, parte a coaliției de guvernare de la acea vreme. Moldova speră să adere la Uniunea Europeană până în 2030.

(sursa: Mediafax)