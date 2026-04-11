Cum folosesc hackerii pro-Iran inteligența artificială pentru a-l ridiculiza pe Trump

Analiștii spun că meme-urile par să provină de la grupuri legate de guvernul de la Teheran și fac parte dintr-o strategie de valorificare a resurselor sale limitate pentru a provoca daune SUA, chiar și indirect, potrivit AP.

Aceasta include modul în care Iranul a folosit atacuri și amenințări pentru a controla fluxul de trafic prin Strâmtoarea Ormuz și pentru a menține o influență strânsă asupra economiei mondiale. Un armistițiu a stârnit miercuri speranțe de oprire a ostilităților, dar multe probleme au rămas nerezolvate.

„Acesta este un război propagandistic pentru ei”, a declarat Neil Lavie-Driver, cercetător în domeniul inteligenței artificiale la Universitatea din Cambridge, referindu-se la Iran. „Scopul lor este să semene suficientă nemulțumire față de conflict pentru a forța în cele din urmă Occidentul să cedeze, așa că este extrem de important pentru ei.”

Nu este prima dată când meme-urile sunt folosite într-un conflict, iar în ultimii ani au evoluat pentru a include imagini cu inteligență artificială. Imaginile cu inteligență artificială au bombardat ucrainenii după invazia rusă din 2022. Anul trecut, termenul „AI slop” a devenit folosit pe scară largă pentru a descrie abundența de imagini imperfecte postate online în timpul războiului dintre Israel și Iran , în încercarea de a distruge programul nuclear al țării.

În conflictul care a început pe 28 februarie cu atacuri comune SUA-Israel, meme-urile au folosit caricaturi bine realizate care îi critică pe oficialii americani.

(sursa: Mediafax)