Hamas îl plânge pe ayatollahul Khamenei, condamnă o "crimă abominabilă"

de Redacția Jurnalul    |    01 Mar 2026   •   15:00
Sursa foto: Hepta/Prima reacție a Hamas după moartea ayatollahului Ali Khamenei

Hamasul a condamnat duminică ca pe o "crimă abominabilă" atacul americano-israelian care s-a soldat, sâmbătă, cu moartea ayatollahului Ali Khamenei, ghidul suprem iranian şi un susţinător fervent al mişcării islamiste palestiniene, relatează AFP.

"Noi, în cadrul Hamas, vom plânge dispariţie ayatollahului Ali Khamenei", indică un comunicat al formaţiunii.

"SUA şi guvernul de ocupaţie fascist poartă întreaga responsabilitate a acestei agresiuni flagrante şi a acestei crime odioase împotriva suveranităţii Republice islamice Iran, precum şi a gravelor repercusiuni asupra securităţii şi stabilităţii regiunii", adaugă textul.

Gruparea armată Jihadul Islamic, aliat al Hamasului în timpul celor doi ani de război în Fâşia Gaza, a calificat moartea lui Ali Khamenei drept "crimă de război" comisă de SUA şi Israel în cadrul unui "atac trădător şi răuvoitor"

