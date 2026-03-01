Hamas îl plânge pe ayatollahul Khamenei, condamnă o "crimă abominabilă"

"Noi, în cadrul Hamas, vom plânge dispariţie ayatollahului Ali Khamenei", indică un comunicat al formaţiunii.



"SUA şi guvernul de ocupaţie fascist poartă întreaga responsabilitate a acestei agresiuni flagrante şi a acestei crime odioase împotriva suveranităţii Republice islamice Iran, precum şi a gravelor repercusiuni asupra securităţii şi stabilităţii regiunii", adaugă textul.



Gruparea armată Jihadul Islamic, aliat al Hamasului în timpul celor doi ani de război în Fâşia Gaza, a calificat moartea lui Ali Khamenei drept "crimă de război" comisă de SUA şi Israel în cadrul unui "atac trădător şi răuvoitor"

.AGERPRES