Haos în Nepal: Parlamentul incendiat la Kathmandu, peste 25 de morți și sute de răniți în urma protestelor violente

Sute de manifestanți au pătruns marți în clădirea Parlamentului din Kathmandu și i-au dat foc, în timp ce armata, desfășurată în zonă, nu a intervenit pentru a opri atacul. Imaginile difuzate de presa locală arată coloane dense de fum negru ridicându-se deasupra complexului legislativ.

Protestele, începute duminică, s-au soldat deja cu peste 25 de morți și peste 300 de răniți, iar violențele s-au extins în întreaga capitală. Reședința privată a fostului premier K.P. Sharma Oli, care și-a anunțat demisia în cursul dimineții, a fost incendiată, iar mai mulți lideri politici, printre care și fostul premier Sher Bahadur Deuba, au fost răniți în atacuri asupra locuințelor lor.

Tragedia a atins și familia altui fost prim-ministru: Rajyalaxmi Chitrakar, soția lui Jhalanath Khanal, a murit la spital după ce a suferit arsuri grave în urma incendierii casei sale de către protestatari.

Armata amenință cu intervenția pentru a opri protestele violente

Protestele din Nepal au intrat într-o fază critică, după ce autoritățile militare au transmis un avertisment dur. Armata acuză manifestanții că profită de instabilitatea actuală pentru a provoca distrugeri și avertizează că este pregătită să intervină pentru a restabili ordinea publică.

Proteste cu violențe și distrugeri

În ultimele zile, mai multe regiuni din Nepal au fost marcate de proteste care au degenerat în acte de vandalism, jafuri și incendieri. Armata nepaleză susține că unele grupuri au folosit contextul de criză pentru a ataca atât proprietăți publice, cât și private.

Avertismentul armatei nepaleze

Potrivit unui comunicat oficial, forțele de securitate sunt pregătite să acționeze rapid dacă violențele continuă. „Toate instituțiile de securitate, inclusiv Armata Nepaleză, sunt angajate să preia controlul situației”, se arată în mesajul transmis publicului. Măsura urmează să intre în vigoare de la ora 22:00, ora locală (16:15 GMT; 17:15 BST).

Deși nu au fost prezentate detalii despre planul de acțiune, anunțul lasă loc unor posibile intervenții directe pentru dispersarea protestatarilor și reinstaurarea ordinii.

Apel către cetățeni

Armata a cerut sprijinul populației, subliniind importanța colaborării dintre civili și forțele de securitate. „Facem apel la toți cetățenii să susțină armata în acest efort”, se menționează în comunicat. De asemenea, oficialii au precizat că vor oferi noi informații în funcție de evoluția situației din teren.

Parlament fără legitimitate, cereri pentru un „guvern civil interimar”

Cu câteva ore înainte de atac, 20 de deputați ai Partidului Rastriya Swatantra (RSP) au demisionat în bloc, declarând că Parlamentul „și-a pierdut legitimitatea”. Ei au propus formarea unui „guvern civil interimar” și au cerut înființarea unei comisii judiciare independente pentru investigarea represiunii.

Solicitarea lor se aliniază pozițiilor Amnesty International și ONU, care au condamnat violențele și au cerut autorităților nepaleze să respecte drepturile omului.

Demisia deputaților a urmat celei a premierului Oli, care și-a prezentat oficial plecarea printr-o scrisoare adresată președintelui, după ce cinci miniștri din cabinetul său își depuseseră anterior mandatele.

MAE avertizează românii: „Evitați călătoriile neesențiale în Nepal”

În contextul escaladării crizei, Ministerul Afacerilor Externe al României a ridicat nivelul de alertă pentru Nepal la 6/9, recomandând evitarea călătoriilor neesențiale.

MAE informează că zborurile interne și internaționale au fost suspendate, iar autoritățile au impus restricții de circulație pe termen nedeterminat. Totodată, există riscul perturbării comunicațiilor online, din cauza măsurilor de cenzură aplicate de autorități.

Cetățenii români aflați deja în Nepal sunt sfătuiți să rămână vigilenți, să evite zonele aglomerate și locurile unde se desfășoară proteste, să respecte cu strictețe restricțiile impuse și să își anunțe prezența la Ambasada României în India, acreditată și pentru Nepal.

