A ieșit la pensie la 81 de ani și încasează o pensie uriașă, 9800 de euro pe lună

Filiala ZUS din Bydgoszcz îi plătește pensionarei suma de 42.075 de zloți lunar, echivalentul a circa 9.800 de euro, potrivit Business Insider.

Pe toată durata carierei, femeia a avut doar două luni de perioade necontributive. A ieșit la pensie abia la vârsta de 81 de ani.

Pentru comparație, cea mai mică pensie plătită în aceeași localitate este de doar 1,4 eurocenți pe lună.

Pensii impresionante sunt acordate și de filiala ZUS din Toruń. A doua sumă ca mărime din voievodat îi revine unei femei ieșite la pensie la 80 de ani și șapte luni. Cu o vechime de puțin peste 55 de ani, aceasta primește lunar 34.847 de zloți, adică aproximativ 8.100 de euro.

În Polonia, recordul absolut aparține unui bărbat din voievodatul Silezia. El a muncit aproape 63 de ani și s-a pensionat la 86 de ani. Primește lunar peste 43.000 de zloți, echivalentul a circa 10.000 de euro.

Fiecare an suplimentar de muncă crește pensia cu aproximativ 15%. Mecanismul este simplu: contribuții mai multe, valorizare mai mare și mai puține luni de pensie luate în calcul. ZUS recomandă consultarea unui consilier de pensii înainte de a lua decizia de pensionare.

