Înaltul Comisar ONU pentru Refugiați, confrimat cu noul coronavirus

Șeful Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, a anunțat, miercuri, pe Twitter, că a fost confirmat cu noul coronavirus. Acesta a menționat că are simptome ușoare.

„Am doar simptome ușoare și sper să mă recuperez cât mai repede.”, a scris Înaltul Comisar ONU pentru Refugiați, pe Twitter.

Filippo Grandi se află, în prezent, în izolare.

I am engaging with UNHCR’s Executive Committee from home as I have to isolate after testing positive to #COVID19.



I only have mild symptoms and hope to recover soon.



A reminder of the importance of washing hands keeping distances ➡️ and wearing masks ! pic.twitter.com/LtUMD7ti64