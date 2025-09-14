Incendiu la o rafinărie din Leningrad în urma unui atac cu drone

Apărarea antiaeriană rusă ar fi doborât trei drone în zona rafinăriei, însă resturile uneia dintre acestea au căzut în cadrul amplasamentului industrial, provocând un incendiu, notează The Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko a transmis, duminică, că incendiul a fost localizat rapid și stins, nefiind înregistrate victime în urma incidentului.

Rafinăria Kirishi procesează 355.000 de barili de petrol pe zi, adică 6,4% din producția totală a Rusiei.

Instalația este situată la peste 800 de kilometri de granița cu Ucraina și se află între primele două rafinării ca volum din țară, alături de cea din Riazan.

Rafinăria a mai fost ținta unui atac ucrainean în luna martie a anului curent și survine la două zile după cel mai mare atac cu drone asupra regiunii Leningrad.

(sursa: Mediafax)