Incident aviatic: Aterizare de urgență din cauza unui pasager cu halucinații care a vrut să intre în cabina piloților

Incidentul s-a produs vineri, în Franța. Piloții avionului companiei EasyJet au decis să se întoarcă și să aterizeze pe aeroportul Lyon Saint-Exupéry. La puțin timp după decolare, un pasager portughez în vârstă de 26 de ani a încercat să intre în cabina piloților, potrivit le Figaro.

El a fost imobilizat de alți pasageri și ținut pe loc până la întoarcerea la aeroport, unde a fost reținut, a anunțat poliția franceză. Examinările au confirmat că portughezul avea probleme medicale, a mai transmis Poliția. De aceea, el a fost dus la spital

Avionul a decolat din nou spre Porto și a aterizat în siguranță, a precizat compania EasyJet.

(sursa: Mediafax)