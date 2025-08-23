x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Incident aviatic: Aterizare de urgență din cauza unui pasager cu halucinații care a vrut să intre în cabina piloților

Incident aviatic: Aterizare de urgență din cauza unui pasager cu halucinații care a vrut să intre în cabina piloților

de Redacția Jurnalul    |    23 Aug 2025   •   20:19
Incident aviatic: Aterizare de urgență din cauza unui pasager cu halucinații care a vrut să intre în cabina piloților
Sursa foto: Jurnalul

Un avion care zbura între Lyon și Porto a aterizat de urgență din cauza unui pasager cu halucinații. Acesta a încercat să intre în cabina piloților. Bărbatul a fost imobilizat de mai mulți pasageri.

Incidentul s-a produs vineri, în Franța. Piloții avionului companiei EasyJet au decis să se întoarcă și să aterizeze pe aeroportul Lyon Saint-Exupéry. La puțin timp după decolare, un pasager portughez în vârstă de 26 de ani a încercat să intre în cabina piloților, potrivit le Figaro.

El a fost imobilizat de alți pasageri și ținut pe loc până la întoarcerea la aeroport, unde a fost reținut, a anunțat poliția franceză. Examinările au confirmat că portughezul avea probleme medicale, a mai transmis Poliția. De aceea, el a fost dus la spital

Avionul a decolat din nou spre Porto și a aterizat în siguranță, a precizat compania EasyJet.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: incident aviatic halucinatii
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri