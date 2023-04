Cel puţin patru morţi în urma incidentului armat din SUA. Atacatorul este mort

"Agenţii de poliţie care au intervenit la incident au întâmpinat rezistenţă armată", a declarat Paul Humphrey, un oficial al Poliţiei metropolitane din Louisville, citat de cotidianul The New York Times.

Bilanţul preliminar al atacului armat este de patru morţi şi nouă răniţi, a precizat oficialul citat. Printre persoanele rănite se numără doi agenţi de poliţie implicaţi în schimburi de focuri cu autorul atacului, au declarat surse din cadrul Poliţiei citate de postul ABC News.

Autorul atacului este mort, dar nu este clar dacă s-a sinucis sau dacă a fost împuşcat mortal de forţele de intervenţie. "Deocamdată, nu cunoaştem circumstanţele morţii sale şi nici motivul atacului", a subliniat Paul Humphrey.

Atacul a avut loc într-o filială bancară situată în centrul orașului, în apropierea stadionului de baseball Louisville Slugger Field. "În acest moment, nu mai există niciun pericol public", a transmis Poliţia din Louisville. Potrivit unor surse, atacatorul era un angajat sau un fost angajat al filialei bancare atacate.

"Este un eveniment teribil", a declarat guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, precizând că printre victime se numără prieteni apropiaţi.

Senatorul Mitch McConnell, liderul grupului republican din Senatul SUA, ales într-o circumscripţie din Kentucky, s-a declarat "devastat" de atac. "Le transmitem rugăciunile noastre victimelor, familiilor acestora şi oraşului Louisville", a afirmat Mitch McConnell, care are reşedinţa în oraş.

"Avem inimile îndurerate pentru familiile celor pierduţi", a declarat Rand Paul, alt senator ales într-o circumscripţie din Kentucky.

Preşedintele Joseph Biden a fost informat despre atac şi este ţinut la curent.

Știre inițială: Mai multe focuri de armă au fost trase luni în Louisville, Kentucky. În urma incidentului sunt mai multe victime, potrivit poliției americane.

Incidentul s-a produs în centrul orașului Louisville, în apropiere de stadionul de baseball Louisville Slugger Field și la câteva străzi de Centrul Internațional de Convenții din Kentucky și de Centrul Muhammad Ali, potrivit CNN.

Poliția din Louisville a confirmat faptul că sunt „victime multiple" în urma unui schimb de focuri de armă. Se pare că este vorba despre un agresor, iar cetățenii au fost îndemnați să ocolească zona.

Numeroși polițiști sunt la fața locului și par să izoleze o proprietate industrială.

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și șase oameni au fost transportați la Spitalul Universității din Louisville, inclusiv un ofițer, a anunțat poliția.

Starea celor răniți nu a fost anunțată public.

Se pare că atacatorul este mort și nu mai există nicio amenințare, a precizat poliția.



