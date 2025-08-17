x close
Întâlnirea Trump-Zelenski: Cine sunt liderii europeni așteptați luni la Washington

de Redacția Jurnalul    |    17 Aug 2025   •   16:34
Sursa foto: Hepta

Mai mulți lideri europeni sunt așteptați luni la Casa Albă, unde președintele ucrainean se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pentru a găsi o soluție la războiul din Ucraina. Întâlnirea are loc la trei zile după summitul din Alaska dintre președintele SUA și Vladimir Putin.

Pe platforma X, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a anunțat participarea la reuniune „la cererea” lui Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

Ulterior, cancelarul german Friedrich Merz și președintele finlandez Alexander Stubb și-au confirmat prezența la Casa Albă luni. Președintele francez Emmanuel Macron și-a confirmat, de asemenea, participarea.

Șeful NATO, Mark Rutte, va face parte, de asemenea, din delegația europeană, precum și prim-ministrul britanic Keir Starmer și prim-ministrul italian Giorgia Meloni.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: donald trump Volodimir Zelenski lideri europeni washington
