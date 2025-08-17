Întâlnirea Trump-Zelenski: Cine sunt liderii europeni așteptați luni la Washington

Pe platforma X, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a anunțat participarea la reuniune „la cererea” lui Volodimir Zelenski, potrivit AFP.
Ulterior, cancelarul german Friedrich Merz și președintele finlandez Alexander Stubb și-au confirmat prezența la Casa Albă luni. Președintele francez Emmanuel Macron și-a confirmat, de asemenea, participarea.
Șeful NATO, Mark Rutte, va face parte, de asemenea, din delegația europeană, precum și prim-ministrul britanic Keir Starmer și prim-ministrul italian Giorgia Meloni.
(sursa: Mediafax)