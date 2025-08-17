Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › Întâlnirea Trump-Zelenski: Cine sunt liderii europeni așteptați luni la Washington Întâlnirea Trump-Zelenski: Cine sunt liderii europeni așteptați luni la Washington

Întâlnirea Trump-Zelenski: Cine sunt liderii europeni așteptați luni la Washington

Sursa foto: Hepta

Mai mulți lideri europeni sunt așteptați luni la Casa Albă, unde președintele ucrainean se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pentru a găsi o soluție la războiul din Ucraina. Întâlnirea are loc la trei zile după summitul din Alaska dintre președintele SUA și Vladimir Putin.