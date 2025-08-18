Israelul, acuzat că duce o „campanie deliberată de înfometare”

Israel desfășoară în Gaza o „campanie deliberată de înfometare”, spune Amnesty International, în timp ce ONU și numeroase ONG-uri nu încetează să avertizeze asupra unei foamete iminente în teritoriul palestinian aflat în război.

„Combinația mortală dintre foame și boală nu este o consecință nefericită a operațiunilor militare israeliene” din Gaza, „ci rezultatul intenționat al unor planuri și politici pe care Israelul le-a conceput și implementat, în ultimele 22 de luni, pentru a impune în mod deliberat palestinienilor din Gaza condiții de viață calculate să ducă la distrugerea lor fizică”, scrie organizația pentru apărarea drepturilor omului.

Solicitate de AFP pentru o reacție, Ministerul israelian de Externe și armata israeliană nu au reacționat încă.

(sursa: Mediafax)