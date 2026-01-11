Israel în alertă, pe fondul posibilității unei intervenții americane în Iran. Zeci de iranieni, uciși la proteste

Sursele citate de Reuters, care au participat la întâlnirea structurilor israeliene de securitate din decursul zilelor de sâmbătă și duminică, nu au oferit detalii despre ce presupune concret starea de alertă ridicată a Israelului.

Sâmbătă, premierul israelian Benjamin Netanyahu a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio despre posibilitatea unei intervenții americane în Iran, potrivit unei surse israeliene. Un oficial american a confirmat convorbirea, fără a preciza subiectele discutate.

Protestele din Iran au început la sfârșitul lunii decembrie, inițial ca reacție la prăbușirea monedei naționale și la creșterea costului vieții, dar s-au extins rapid în întreaga țară.

Președintele Trump a spus în repetate rânduri că Statele Unite sunt gata să intervină și a avertizat conducerea iraniană să nu folosească forța împotriva protestatarilor, însă Israelul nu și-a exprimat intenția de a interveni direct în Iran.

Trump, și-a oferit sprijinul pentru protestatari, declarând pe rețelele de socializare că „Iranul privește spre LIBERTATE, poate cum nu a mai făcut-o niciodată. SUA este gata să ajute!!!”

Departamentul de Stat a avertizat separat: „Nu vă jucați cu președintele Trump. Când spune că va face ceva, spune cu seriozitate.”

În luna iunie a anului trecut Israel și Iran s-au aflat într-un război de 12 zile când SUA au sprijinit Israelul prin atacuri aeriene asupra unor ținte iraniene.

Protestele, reprimate cu brutalitate. Cel puțin 72 de persoane au fost ucise

Protestele care au cuprins Iranul au intrat în cea de-a doua săptămână duminică dimineață, guvernul țării recunoscând demonstrațiile în curs, în ciuda unei represiuni intensificate. În acest timp Republica Islamică rămâne izolată de restul lumii.

Având în vedere că internetul este întrerupt în Iran și liniile telefonice întrerupte, a devenit mai dificil să se evalueze demonstrațiile din străinătate, potrivit AP. Numărul morților din proteste a crescut la cel puțin 72 de persoane ucise și peste 2.300 de persoane reținute, potrivit Agenției de știri pentru activiștii drepturilor omului, cu sediul în SUA.

Reprimarea protestelor a fost pusă în aplicare în modul cel mai brutal. BBC Persian a verificat că 70 de cadavre au fost aduse la Spitalul Poursina din orașul Rasht vineri seară. Morga de acolo era la capacitate maximă, așa că cadavrele au fost ridicate. Autoritățile au cerut rudelor decedaților 7 miliarde de riali (5.222 de lire sterline; 7.000 de dolari) pentru a le elibera în vederea înmormântării, a declarat o sursă din spital.

Un angajat al unui spital din Teheran a descris „scene foarte oribile”, spunând că au fost atât de mulți răniți încât personalul nu a avut timp să efectueze resuscitarea cardiopulmonară, potrivit BBC.

Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a semnalat o viitoare reprimare a protestelor, în ciuda avertismentelor SUA. Teheranul și-a intensificat amenințările sâmbătă, procurorul general al Iranului, Mohammad Movahedi Azad, avertizând că oricine participă la proteste va fi considerat „dușman al lui Dumnezeu”, o acuzație care poate fi pedepsită cu moartea.

Declarația difuzată de televiziunea de stat iraniană spunea că și cei care „i-au ajutat pe participanții la proteste” se vor confrunta cu această acuzație.

„Procurorii trebuie să pregătească cu atenție și fără întârziere, prin emiterea rechizitoriilor, terenurile pentru proces și confruntarea decisivă cu cei care, prin trădarea națiunii și crearea de insecuritate, urmăresc dominația străină asupra țării”, se arată în declarație.

