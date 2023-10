Netanyahu, anunț de ultimă oră: Am intrat în al doilea stadiu al războiului. Erdogan: Masacrul din Gaza este în întregime opera Occidentului. Vreţi să creaţi un nou război între Cruce şi Semilună?

"Cetățeni ai Israelului. Ieri seară, forțele terestre au intrat în Gaza. Este al doilea stadiu al războiului, al cărui obiectiv este distrugerea capacităților militare ale Hamas și reîntoarcerea persoanelor răpite acasă. Luptătorii noștri eroici au un singur scop: să distrugă acest inamic și să asigure existența țării noastre.

Am luat hotărârea de a intra terestru unanim. Am făcut acest lucru într-un mod foarte echilibrat și cântărit, astfel încât să asigurăm siguranța cetățenilor noștri și a soldaților noștri.

Comandanții din teren știu că poporul și conducerea poporului stau în spatele lor. Avem o armată minunată, israelieni extraordinari și curajoși. Toți cu un spirit de luptă pe care nu l-am mai văzut până acum.

Ei pot lupta cu forță și curaj împotriva unui dușman crud, care va plăti pentru atrocitățile pe care le-a comis familiilor noastre, prietenilor noștri. Soldații noștri au obligația de a înlătura acest rău din lumea noastră.

Luptătorii noștri curajoși care sunt acum în Gaza se alătură unui lanț de eroi ai Israelului, atât din războaiele antice, cât și din cele din era modernă.

Acești luptători au un singur scop suprem, anume să distrugă acest dușman crud și de a asigura existența noastră în țara noastră. Am vorbit cu familiile persoanelor răpite. Inima mea este ruptă. Le-am spus că vom epuiza orice posibilitate de le aduce familiile înapoi.

Cei care îndrăznesc să-i acuze pe soldații noștri de crime de război sunt oameni care chiar ei comit aceste crime de război, care nu au un pic de moralitate.

Cer din nou populației civile să se evacueze în zone sigure. Acest Hamas nu are nicio limită. Comite crime de război și se folosește de civili ca scut uman.

Aliații noștri din lumea de vest sau lumea occidentală înțeleg, astăzi, că dacă Israel nu va învinge, ei vor fi următorii. Am conturat, de la începutul războiului, un suport internațional larg. Olanda, Germania, Grecia, Italia au transmis un mesaj clar: "Suntem alături de voi și dorim să învingeți".

Trebuie să învingem! Nu avem de ales! Sunt momente în care o națiune are două posibilități, anume să existe sau să nu existe. Noi avem acum un astfel de test. Noi vom fi cei care vom învinge. În ultimele săptămâni ale războiului, am distrus inamicul din aer, am distrus teroriști, câteva tuneluri și este doar începutul drumului. Lupta va fi grea și lungă.

Vom lupta și nu vom da înapoi! Vom distruge inamicul deasupra pământului și dedesubtul lui. Este o luptă a binelui împotriva răului, a luminii împotriva întunericului.

Aceasta este misiunea vieții noastre, a vieții mele! Ne rugăm pentru binele soldaților noștri și pentru siguranța lor. Împreună vom lupta și împreună vom învinge!", a spus Benjamin Netanyahu”, a declarat Netanyahu, citat de CNN.

Premierul a confirmat, de asemenea, că a vorbit cu familiile ostaticilor deținuți de Hamas și a spus că le-a promis că va epuiza toate opțiunile pentru a-i aduce înapoi pe cei dragi lor.

Și șeful armatei israeliene a spus că ziua de sâmbătă marchează o nouă etapă în războiul țării împotriva Hamas și că aceasta necesită o ofensivă terestră.

„Acesta este un război cu mai multe etape. Astăzi, trecem la următoarea”, a declarat generalul-locotenent Herzi Halevi, șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului, într-o înregistrare video publicată de IDF. „Forțele noastre operează în prezent pe teren în Fâșia Gaza”, adăugat el.

Recep Erdogan, preşedintele Turciei: "Masacrul din Gaza este în întregime opera Occidentului"

Între timp, Preşedintele Turciei, Recep Erdogan, a participat la un miting pro-Palestina organizat pe aeroportul Ataturk din Istanbul, în faţa a sute de mii de oameni. Erdogan a vorbit despre un posibil război între Cruce şi Semilună şi a acuzat Occidentul că este responsabil complet pentru masacrul din Fâşia Gaza.

Iată principalele declaraţii ale preşedintelui Turciei, Recep Erdogan:

"Vom declara Israelul criminal de război, lucrăm deja la asta";

"Israel, cum ai ajuns aici? Cum ați ajuns aici? Sunteți un ocupant. Sunteți o facțiune, nu un stat. Occidentul vă este dator, dar Turcia nu vă este datoare";

"Când am spus că Hamas nu este o organizație teroristă, Israelului chiar nu i-a plăcut. De aceea am spus-o. La ce vă așteptați?";

"Cei care au plâns pentru civilii uciși ieri în războiul ruso-ucrainean privesc acum în tăcere moartea a mii de copii nevinovați în Fâșia Gaza";

"Hei, Occidentule, fac apel la tine! Vreți un război între cruce și semilună? Atunci să știți că această națiune este vie, această națiune este puternică. Ceea ce am fost în Libia, ceea ce am fost în Karabakh, vom fi la fel în Orientul Mijlociu".

"Vă salut pe toți cu cele mai sincere sentimente, respect și afecțiune. În numele meu și al națiunii mele, aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat cauzei palestiniene și pentru speranța pe care o aveți pentru poporul asuprit.

Îi respect cu pioșenie pe toți martirii, veteranii și eroii, strămoșii care ne-au lăsat aceste pământuri ca patrie. Am imprimat suveranitatea noastră pe pământurile patriei.

Le port recunoștință celor care au contribuit la crearea și supraviețuirea statelor noastre. Fie ca steagul nostru să fluture veșnic pe cerul teritoriului nostru.

Aș dori să-mi exprim recunoștința față de toți cei care au muncit, care și-au pus mintea și inima pentru a se asigura că apelul nostru la rugăciune va fi auzit până în ziua judecății.

Frați și surori, sunteți o națiune atât de mare astăzi aici. Suntem o națiune și un stat atât de mare încât nici puterea noastră, nici problemele noastre, nici lupta noastră nu se limitează la granițele noastre.

Astăzi vom răspândi focul inimilor noastre pentru Gaza în întreaga lume, la fel ca în trecut, în Tracia, în Balcani, în Caucaz, pe fiecare centimentru al coastei estice a Mediteranei, în Asia Centrală, în Asia de Sud și în Africa.

Cândva am fost o națiune. Și ce națiune am fost! Am arătat lumii ce este naționalitatea.

Oriunde se întinde orizontul nostru, suntem preocupaţi de necazurile fraţilor şi surorilor noastre care şi-au îndreptat inima şi ochii spre noi, întindem o mână de ajutor, ne deschidem graniţele atunci când este necesar.

Suntem alături de Gaza, aşa cum suntem alături de fraţii şi surorile noastre astăzi. Dintre politicienii din ţara mea, trebuie să critic Hamas care i-a părăsit pe palestinieni? La fel cum Netanyahu este un terorist, Hamas este terorist? Să le fie ruşine. Ce este Hamas?

Făcătorii de rele care nu ştiu nimic despre asta. Iar cei care i-au susţinut în ţara mea ar trebui să se gândească bine chiar acum. Cei care au votat pentru ei ar trebui să se gândească bine. Sper că istoria nu ne va face să trăim ceea ce trăim astăzi aici.

Tineri din generaţia noastră, mi-am petrecut timpul urmărind suferinţele fraţilor şi surorilor noastre şi, de asemenea, condamnându-le. Din Crimeea până în Karabah, Bosnia, Palestina, Turkistan, Afganistan şi Cecenia. Am vărsat lacrimi pentru multe zone. Viaţa noastră nu a fost în zadar.

Astăzi, unii oameni văd Gaza departe, foarte departe. Ca pe un loc care nu are nimic de-a face cu noi.

Cei care au vărsat ieri lacrimi de crocodil pentru civilii măcelăriţi în războiul dintre Ucraina şi Rusia asistă în tăcere la moartea a mii de copii nevinovaţi astăzi. În Ucraina vărsaţi lacrimi pentru cei care au murit, dar de ce nu vorbiţi pentru aceşti tineri care mor în Gaza?

Strig spre tine, Occidentule. Vreţi să creaţi un nou război între Cruce şi Semilună? Dacă noi am scris epopei, această naţiune este gata să scrie noi epopei, cu voia lui Dumnezeu", a fost mesajul trimis de preşedintele turc, Recep Erdogan.