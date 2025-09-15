Israelul a intensificat bombardamentele asupra orașului Gaza la sosirea șefului diplomației americane

Israelul a declarat că intenționează să cucerească orașul, unde se adăpostesc aproximativ un milion de palestinieni, ca parte a obiectivului său declarat de a elimina gruparea militantă Hamas, și a intensificat atacurile asupra celui pe care îl numește ultimul bastion al grupării militante palestiniene, potrivit Reuters.

Conducerea politică a Hamas, care a purtat negocieri intermitente privind un posibil acord de încetare a focului și eliberarea ostaticilor, a fost ținta unui atac aerian israelian marți la Doha, atac care a stârnit condamnări pe scară largă.

Qatarul va găzdui luni un summit arab-islamic de urgență pentru a discuta următoarele măsuri. Rubio a declarat că Washingtonul dorește să discute despre modul în care pot fi eliberați cei 48 de ostatici încă deținuți de Hamas în Fâșia Gaza și despre reconstrucția zonei de coastă. Se crede că doar 20 dintre ei sunt încă în viață.

„Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat”, a spus el. „Ne vom întâlni cu ei (conducerea israeliană). Vom discuta despre ce ne rezervă viitorul”, a spus Rubio înainte de a pleca spre Israel, unde va rămâne până marți. Odată ajuns acolo, Rubio a vizitat locul de rugăciune evreiesc Zidul Plângerii din Ierusalim. Se aștepta ca el să poarte discuții cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu.

Vizita la Zidul Plângerii a fost „o reafirmare a recunoașterii de către America a Ierusalimului ca capitală eternă a Israelului”, potrivit unei declarații a Departamentului de Stat.

La sfârșitul anului 2017, în timpul primului său mandat de președinte, Donald Trump a recunoscut oficial Ierusalimul ca capitală a Israelului și, ulterior, a mutat ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.

Philippe Lazzarini, comisarul general al Agenției Națiunilor Unite pentru Ajutor și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA), a declarat duminică într-o postare pe X că agenția a oprit serviciile la clinica din tabăra Beach, care, potrivit lui, este singura unitate medicală disponibilă în enclava din nordul Wadi Gaza.

Serviciile de alimentare cu apă și canalizare funcționează acum la jumătate din capacitate, a spus Lazzarini, adăugând că 10 clădiri ale UNRWA au fost lovite în orașul Gaza în ultimele patru zile.

(sursa: Mediafax)