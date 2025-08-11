Israelul a ucis un jurnalist Al Jazeera, pe care îl considera lider Hamas

Cinci jurnaliști Al Jazeera au fost uciși într-un atac aerian israelian țintit în Gaza duminică, a declarat rețeaua, Forțele de Apărare ale Israelului susținând că unul dintre ei era un lider Hamas care se dădea drept jurnalist.

Rețeaua a declarat că Anas al-Sharif; un alt jurnalist, Mohammed Qreiqeh; și cameramanii Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal și Moamen Aliwa au fost uciși.

Rețeaua a raportat că aceștia au murit „într-un atac israelian țintit asupra unui cort care adăpostea jurnaliști în orașul Gaza”. Rețeaua media Al Jazeera a afirmat într-o declarație că uciderea a fost un „asasinat țintit”.

Al-Sharif și ceilalți jurnaliști se aflau în fața complexului spitalicesc Al-Shifa când au fost uciși, se arată în declarație.

Forțele de Apărare ale Israelului au susținut că al-Sharif era „șeful unei celule teroriste din cadrul organizației teroriste Hamas și era responsabil pentru avansarea atacurilor cu rachete împotriva civililor israelieni și a trupelor IDF”.

Forțele de apărare israeliene au afirmat într-o declarație privind uciderea că au „dezvăluit anterior informații de la serviciile de informații și multe documente găsite în Fâșia Gaza” care, potrivit acestora, confirmă faptul că al-Sharif era membru al Hamas.

Al Jazeera a raportat duminică că al-Sharif era un corespondent arab bine-cunoscut al Al Jazeera, care a relatat îndelung din nordul Gazei.

Citește pe Antena3.ro Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline

Al-Sharif și Al Jazeera au negat anterior acuzațiile că ar fi fost terorist.

În octombrie 2024, FDI a distribuit pe X o fotografie a lui al-Sharif și a altor cinci jurnaliști Al Jazeera despre care a afirmat că erau „teroriști Hamas și Jihadul Islamic”. Rețeaua media Al Jazeera a calificat afirmațiile drept „nefondate” și „acuzații inventate”.

„Al Jazeera se teme că aceste acuzații ar putea servi drept pretext pentru noi violențe împotriva jurnaliștilor, oglindind destinele tragice ale altor profesioniști din mass-media vizați și uciși de forțele de ocupație israeliene", a declarat atunci rețeaua media.

Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a declarat că Israelul are o practică îndelungată de a acuza jurnaliștii că sunt teroriști fără a furniza dovezi credibile.

Acesta l-a numit pe al-Sharif unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de la Al Jazeera, care a relatat recent despre foametea din Gaza și lipsa de ajutor permis în teritoriu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)