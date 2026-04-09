Israelienii anunță că l-au ucis pe nepotul șefului Hezbollah, Naim Qassem

Israelul a anunțat joi că l-a ucis pe nepotul lui Naim Qassem, liderul grupării libaneze Hezbollah, susținută de Iran. Bărbatul a murit în urma unui atac asupra Beirutului, potrivit Reuters

„IDF a atacat zona Beirutului și l-a eliminat pe Ali Yusuf Harshi, secretarul personal și nepotul secretarului general Hezbollah, Naim Qassem”, a transmis armata.

Atacul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi. Israelienii au continuat să atace ținte Hezbollah în ciuda armistițiului Iran-SUA. Iranienii amenință cu renunțarea la armistițiul de două săptămâni dacă israelienii nu opresc atacul asupra Libanului.

(sursa: Mediafax)