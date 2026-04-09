x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Israelienii anunță că l-au ucis pe nepotul șefului Hezbollah, Naim Qassem

de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   20:15
Sursa foto: Hepta

Israelienii anunță joi că l-au ucis pe nepotul șefului Hezbollah, Naim Qassem. Acesta era și secretarul personal al liderului organizației libaneze.

Israelul a anunțat joi că l-a ucis pe nepotul lui Naim Qassem, liderul grupării libaneze Hezbollah, susținută de Iran. Bărbatul a murit în urma unui atac asupra Beirutului, potrivit Reuters

„IDF a atacat zona Beirutului și l-a eliminat pe Ali Yusuf Harshi, secretarul personal și nepotul secretarului general Hezbollah, Naim Qassem”, a transmis armata.

Atacul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi. Israelienii au continuat să atace ținte Hezbollah în ciuda armistițiului Iran-SUA. Iranienii amenință cu renunțarea la armistițiul de două săptămâni dacă israelienii nu opresc atacul asupra Libanului.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Naim Qassem ucis hezbollah Israel
Parteneri