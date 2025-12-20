x close
Israelul se pregătește să atace Iranul: Liderul de la Casa Albă urmează să fie informat

de Redacția Jurnalul    |    20 Dec 2025   •   17:40
Sursa foto: Israelul susține cu Iranul a reluat programul de construire a rachetelor balistice.

Armata israeliană pregătește noi lovituri aeriene împotriva Iranului. Decizia nu a fost luată, dar președintele american Donald Trump va fi informat, susțin surse diplomatice.

Israelienii sunt îngrijorați de faptul că iranienii au reluat programul privind construirea de rachete balistice.

Israelienii intenționează să-l informeze pe Donald Trump despre posibilitatea unor noi atacuri împotriva Iranului, anunță NBC și Le Figaro.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu îl va anunța în curând pe Donald Trump despre această amenințare tot mai mare, susține NBC.

Jurnaliștii americani au obținut aceste informații de la o persoană care au cunoștințe directe despre planurile israeliene, precum și de la patru foști oficiali SUA.

Pe 22 iunie 2025, SUA s-au alăturat Israelului în războiul împotriva Iranului, bombardând mai multe situri nucleare iraniene, inclusiv Fordow, Natanz și Isfahan.

Felicitări marilor noștri războinici americani. Nu există nicio altă armată în lume care să fi putut face asta”, a comentat Donald Trump la acea vreme.

