Italia schimbă regulile jocului: cartele SIM speciale pentru copii și amenzi pentru părinți

Guvernul italian urmează să prezinte în Consiliul de Miniștri, în următoarele săptămâni, un pachet de măsuri pentru protecția minorilor în mediul digital. Proiectul vizează nu doar platformele sociale, ci și operatorii de telefonie, distribuitorii de dispozitive și părinții, potrivit Il Messaggero.

Scopul declarat este asigurarea unui acces „gradual" al copiilor la internet. Discuțiile s-au intensificat recent. Joi a avut loc o reuniune la Palazzo Chigi, prezidată de subsecretarul Alfredo Mantovano.

Una dintre măsurile aflate în discuție este introducerea cartelelor SIM dedicate minorilor. Abonamentul nu ar mai putea fi înregistrat pe numele altei persoane decât „tânărul utilizator". Operatorii de telefonie ar putea fi obligați să furnizeze SIM-uri cu sisteme de control parental active încă de la activare. Distribuitorii de smartphone-uri și tablete ar trebui să configureze aceste sisteme chiar din momentul achiziției.

Producătorilor precum Samsung sau Apple le-ar putea reveni obligația de a activa implicit sisteme de control parental diferențiate pe categorii de vârstă. În prezent, aceste sisteme există, dar nu sunt active automat.

Conform proiectului, dispozitivele copiilor ar fi limitate la apeluri telefonice și mesagerie doar către contacte aprobate de părinți. Sistemele de control parental ar bloca site-urile considerate periculoase pentru dezvoltarea psihofizică a copilului. De asemenea, ar putea fi configurate intervale orare de utilizare, pentru a combate fenomenul „scrollingului infinit". Accesul la rețelele sociale și la platformele video ar fi blocat complet pentru copiii sub 15 ani, inclusiv prin împiedicarea descărcării aplicațiilor.

Principala noutate a proiectului este responsabilizarea directă a părinților. Aceștia vor trebui să solicite în mod expres activarea mecanismelor de protecție. Dacă nu respectă dispozițiile, riscă sancțiuni administrative.

Autoritatea italiană pentru comunicații, AGCOM, va stabili standardele minime obligatorii pentru sistemele de control parental. Nu este exclus ca măsurile să fie adoptate printr-un decret de urgență, nu printr-un proiect de lege obișnuit. Contextul recent - un tânăr din Pescara radicalizat online care plănuia un atac asupra unei școli - a accelerat dezbaterea politică.

Grecia a adoptat o interdicție similară, care va intra în vigoare din 2027.

