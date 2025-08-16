Jaf de două milioane de dolari în mai puțin de două minute

x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Aug 2025   •   11:20
Patru suspecți au furat bijuterii în valoare de două milioane de dolari în mai puțin de două minute în timpul unui jaf fulger la un magazin din Seattle, informează AP News.

Potrivit departamentului local de poliție, jaful a avut loc în timpul zilei de joi într-un magazin de bijuterii din West Seattle. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care cei patru suspecți au spart ușa de sticlă cu ciocane și au devastat șase vitrine, în 90 de secunde.

Printre bijuteriile aflate în vitrine se numără ceasuri Rolex în valoare de 750.000 de dolari și un colier cu smarald evaluat la 125.000 de dolari.

Unul dintre suspecți a amenințat angajații cu spray paralizant și pistol cu electroșocuri, însă nu au existat victime.

„Suntem foarte tulburați. Vom rămâne închiși o perioadă”, a declarat Josh Menashe, vicepreședintele magazinul.

 

(sursa: Mediafax)

