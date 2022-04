Joe Biden anunţă suplimentarea asistenţei de securitate destinată Ucrainei

"Anunţ astăzi acordarea a încă 800 de milioane de dolari pentru a suplimenta capabilităţile Ucrainei de a lupta în estul ţării, în regiunea Donbas", a declarat Joseph Biden, citat de CNN, precizând că armata ucrineană va primi inclusiv sisteme de artilerie şi drone militare.

Preşedintele SUA a notat că este esenţial ca armata ucraineană să primească noi tipuri de armament, în condiţiile în care Rusia îşi reorientează strategia în Ucraina. "Statele Unite, aliaţii şi partenerii acţionează cât pot de repede pentru a continua să furnizeze Ucrainei armamentul de care are nevoie", a insistat preşedintele SUA.

În afară de asistenţa militară în valoare de 800 de milioane de dolari, liderul de la casa Albă a anunţat asistenţă economică directă de 500 de milioane de dolari destinată Administraţiei de la Kiev. În ultimele două luni, Administraţia de la Washington a acordat Ucrainei asistenţă economică directă de peste un miliard de dolari. "Fondurile sunt destinate stabilizării economiei, susţinerii comunităţilor devastate de agresiunile ruse şi plătirii angajaţilor curajoşi care continuă să furnizeze servicii esenţiale poporului ucrainean", a subliniat preşedintele SUA.

"Am avut o discuţie bună" cu premierul Ucrainei, Denis Şmihal. "Am vorbit despre ceea ce vă anunţ astăzi şi a mulţumit poporului american pentru susţinere. Am vorbit despre a menţine solidaritatea în Europa, cu Uniunea Europeană şi cu alţii, în efortul de a opri brutalităţile lui Vladimir Putin", a subliniat Biden.

Preşedintele SUA a anunţat că sunt necesare acţiuni "enorme" de susţinere a agenţiilor care depistează "crimele de război" comise în Ucraina.

(sursa: Mediafax)