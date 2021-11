Joe Biden îl menţine pe Jerome Powell la conducerea Fed, semnalând că vrea stabilitate financiară

Preşedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a anunţat, luni, menţinerea lui Jerome Powell în funcţia de preşedinte al Rezervei Federale (Fed), instituţia bancară centrală din SUA, semnalând că vrea stabilitate în funcţionarea sistemului financiar şi economic.

Joseph Biden a declarat că Jerome Powell va fi propus Senatului pentru un nou mandat de preşedinte al Rezervei Federale, iar Lael Brainard, membru în Consiliul guvernatorilor Fed şi preferat de mulţi progresişti ca succesor la conducerea instituţiei, va fi nominalizat pentru postul de vicepreşedinte.

"Dacă vrem să construim în continuare pe succesul economic de anul acesta, avem nevoie de stabilitate şi independenţă la Rezerva Federală, iar eu am încredere deplină după testele de foc din ultimele 20 de luni că preşedintele Powell şi domnul Brainard vor oferi conducerea puternică de care are nevoie ţara noastră", a declarat Joseph Biden, citat de agenţia Associated Press.

Decizia preşedintelui SUA, anunţată după o lungă perioadă de reflecţie, semnalează continuitate şi menţinerea unităţii susţinerii ambelor partide politice, în contextul în care inflaţia generează riscuri asupra relansării economice. Prin nominalizarea pentru un nou mandat a lui Jerome Powell, un politician republican instalat de fostul preşedinte Donald Trump în funcţia de preşedinte al Rezervei Federale, Biden a respins criticile politicienilor democraţi progresişti referitoare la slăbirea reglementărilor bancare şi la ignorarea riscurilor generate de schimbările climatice. Dacă va fi confirmat în funcţie de Senat, Jerome Powell va rămâne unul dintre cei mai puternici lideri în domeniul economic din lume.

(sursa: Mediafax)