Josep Borrell: UE ar trebui să-i permită Ucrainei să lovească în interiorul Rusiei

''Spun încă o dată că Ucraina ar trebui să fie capabilă să folosească armele pe care i le-am furnizat, nu doar pentru a opri săgeţile, dar şi pentru a putea lovi arcaşul'', a spus Borrell înaintea unei reuniuni a miniştrilor de externe din UE, desfăşurată la Bruxelles.



''Continui să cred că asta este ceea ce trebuie să fie făcut. Sunt sigur că vom discuta încă o dată. Sper că statele membre vor fi de acord pe acest subiect'', a adăugat şeful diplomaţiei europene.



La rândul său, şefa diplomaţiei germane a declarat că Statele Unite au luat o decizie importantă în ceea ce priveşte sprijinul militar pentru Kiev, precizând că nu este vorba despre o schimbare în strategia Occidentului.



''Decizia părţii americane, şi aş dori să subliniez că nu este vorba despre o reconsiderare, ci despre o intensificare a ceea ce s-a livrat de către alţi parteneri, este atât de importantă în acest moment'', a accentuat Annalena Baerbock înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles.



Omologul său lituanian Gabrielius Landsbergis a atras atenţia asupra faptului că nu se ştie numărul de rachete pe care Ucraina le deţine şi le-ar putea folosi pentru a lovi în interiorul Rusiei.



''Încă nu deschid şampania pentru că nu ştim numărul real de rachete pe care Ucraina îl are. Aşadar, întrebarea este dacă ucrainenii primesc suficiente rachete care ar putea face diferenţa pe front'', a menţionat Landsbergis înaintea reuniunii CAE.



Cotidianul american The New York Times a publicat duminica aceasta, citând surse oficiale din SUA, că administraţia preşedintelui democrat Joe Biden a dat Ucrainei permisiunea de a folosi rachetele sale ATACMS, cu cea mai mare rază de acţiune furnizată Kievului de către Washington, pentru a atinge anumite ţinte din Rusia.



Primele atacuri ar putea fi îndreptate, potrivit acestor surse, contra trupelor nord-coreene care luptă alături de militarii ruşi împotriva trupelor ucrainene care ocupă o parte din regiunea rusă Kursk.



Ucraina încearcă de luni de zile să-şi convingă partenerii să ridice interdicţia de a ataca ţinte militare în interiorul Rusiei cu rachete cu rază lungă de acţiune. Washingtonul a fost până acum reticent să facă acest pas de teama reacţiei Rusiei.

