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Kaja Kallas, avertisment după incidentul cu drona din Constanța: Războiul Rusiei se extinde

de Redacția Jurnalul    |    05 Iun 2026   •   18:15
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Kaja Kallas, avertisment după incidentul cu drona din Constanța: Războiul Rusiei se extinde
Hepta/Kaja Kallas a anunțat că săptămâna viitoare miniștrii apărării din Uniunea Europeană vor discuta despre viitoarele măsuri pentru întărirea sprijinului militar acordat Ucrainei și pentru creșterea nivelului de apărare al Uniunii

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de X, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, a spus că incidentul cu drona din Constanța de vineri arată extinderea războiului Rusiei în UE.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, a transmis vineri un mesaj de solidaritate cu România, după incidentul în care o dronă marină s-a autodetonat în Portul Constanța.

Oficialul european a spus că situația arată o extindere a efectelor războiului din Ucraina pe teritoriul Uniunii Europene și a cerut întărirea apărării europene.

În mesajul publicat pe pagina de X, Kaja Kallas a declarat că a purtat o discuție telefonică după acest ultim incident cu ministrul român de externe, Oana Țoiu.

Aceasta a susținut sprijinul Uniunii Europene pentru România în contextul acestui incident.

„Explozia dronei din portul Constanța arată că războiul Rusiei se extinde din ce în ce mai mult pe teritoriul UE. Am vorbit cu ministrul de externe, Oana Țoiu, despre evoluțiile de astăzi și am exprimat solidaritatea deplină a UE cu România”, a transmis Kaja Kallas.

Oficialul european a scris că responsabilitatea pentru aceste evenimente revine direct Rusiei.

„Responsabilitatea finală pentru ceea ce s-a întâmplat revine în mod direct Rusiei. Așa cum i-a spus președintele Zelenski lui Putin într-o scrisoare deschisă de ieri: Moscova poate opri acest război în orice zi”, a mai spus Kallas.

Totodată, vicepreședinta Comisiei Europene a anunțat că săptămâna viitoare miniștrii apărării din Uniunea Europeană vor discuta despre viitoarele măsuri pentru întărirea sprijinului militar acordat Ucrainei și pentru creșterea nivelului de apărare al Uniunii.

„Săptămâna viitoare, miniștrii apărării din UE vor discuta despre cum să intensifice în continuare sprijinul nostru pentru Ucraina și să sporească propria pregătire de apărare a UE”, a transmis Kallas.

(sursa: Mediafax)

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