Jurnalul.ro Ştiri Externe Keir Starmer răbufnește la adresa lui Trump și Putin: „M-am săturat!”

Keir Starmer răbufnește la adresa lui Trump și Putin: „M-am săturat!”

de Redacția Jurnalul    |    11 Apr 2026   •   19:40
Keir Starmer răbufnește la adresa lui Trump și Putin: „M-am săturat!”
Premierul britanic, Keir Starmer, a avut o răbufnire la adresa președinților SUA și Rusia. „M-am săturat”, a spus Starmer referindu-se la faptul că deciziile lui Trump și Putin afectează costul energiei din Marea Britanie.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a declarat că „s-a săturat” să vadă cum facturile la energie din Marea Britanie fluctuează frecvent din cauza acțiunilor întreprinse de președintele american, Donald Trump, și de președintele rus, Vladimir Putin. Comentariile au apărut în timpul unui interviu acordat podcastului Talking Politics de la ITV News. Interviul a fost difuzat joi.

„M-am săturat de faptul că familiile din întreaga țară văd cum facturile lor la energie cresc și scad, facturile companiilor cresc și scad la energie, din cauza acțiunilor lui Putin sau Trump”, a spus Starmer.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a apărat acțiunile lui Trump din Iran.

„Mulți lideri mondiali au petrecut decenii vorbind despre amenințarea reprezentată de Iran, dar nu au făcut nimic în privința asta. Președintele Trump a luat măsuri curajoase pentru a se asigura că Iranul nu va putea deține niciodată o armă nucleară și, așa cum a spus, suntem departe de a ajunge la un acord definitiv pentru a asigura o pace durabilă”, a transmis ea prin e-mail.

Starmer a mai spus că Israelul a „greșit” ordonând atacuri asupra Libanului în timpul armistițiului.

(sursa: Mediafax)

