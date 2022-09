Klaus Iohannis: Astăzi, m-am alăturat Declarației comune a UE pentru a respinge ferm anexarea ilegală la Rusia a regiunilor ucrainene

"Astăzi, m-am alăturat celorlalți membri ai #EUCO în adoptarea unei Declarații comune pentru a respinge ferm și a condamna fără echivoc anexarea ilegală de către RU a regiunilor Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson ale Ucrainei", scrie șeful statului român pe rețeaua de socializare.

Declarația comună a Comisiei Europene

"Liderii UE condamnă anexarea ilegală la Rusia

Nu recunoaștem și nu vom recunoaște niciodată „referendumele” ilegale pe care Rusia le-a desfășurat, ca pretext pentru această încălcare suplimentară a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, și nici rezultatele lor falsificate și ilegale. Nu vom recunoaște niciodată această anexare ilegală. Aceste decizii sunt nule și nu pot produce niciun efect juridic. Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina. Facem apel la toate statele și organizațiile internaționale să respingă fără echivoc această anexare ilegală.

În fața războiului de agresiune al Rusiei, precum și a celei mai recente escaladări a Moscovei, Uniunea Europeană este hotărâtă alături de Ucraina și de poporul său. Suntem neclintiți în sprijinul nostru pentru integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei.

Ucraina își exercită dreptul legitim de a se apăra împotriva agresiunii ruse pentru a recâștiga controlul deplin asupra teritoriului său și are dreptul de a elibera teritoriile ocupate în cadrul granițelor sale recunoscute internațional. Amenințările nucleare făcute de Kremlin, mobilizarea militară și strategia de a încerca să prezinte în mod fals teritoriul Ucrainei ca fiind al Rusiei, și de a pretinde că războiul ar putea avea loc acum pe teritoriul Rusiei, nu ne vor zgudui hotărârea.

Vom consolida măsurile noastre restrictive pentru a contracara acțiunile ilegale ale Rusiei. Acestea vor crește și mai mult presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului său de agresiune.

Reiterăm că Uniunea Europeană este ferm alături de Ucraina și va continua să ofere Ucrainei sprijin economic, militar, social și financiar puternic atât timp cât este nevoie".

Today, I have joined the other members of #EUCO in adopting a common Statement to firmly reject and unequivocally condemn the illegal annexation by RU of Ukraine's Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson regions.



