Liderii europeni, invitați la întâlnirea de la Washington dintre Trump și Zelenski

de Redacția Jurnalul    |    16 Aug 2025   •   17:13
Sursa foto: Hepta

Liderii europeni sunt invitați să participe luni la o întâlnire cu președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Casa Albă, informează sâmbătă New York Times, citând doi înalți oficiali europeni.

Întâlnirea are loc după summitul dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, care a avut loc vineri în Alaska și despre care Washingtonul a declarat că a dus la „progrese importante”, dar fără a se ajunge la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit The Guardian.

„Nu există un acord până nu există un acord. Dar avem o șansă foarte bună să ajungem acolo”, a spus Trump.

Potrivit lui Trump, discuțiile au vizat războiul din Ucraina și reducerea pierderilor de vieți omenești, estimând că implementarea unor eventuale înțelegeri ar putea salva „mii de oameni pe săptămână”.

Trump a subliniat relația „fantastică” pe care o are cu Putin, deși a recunoscut că în trecut relațiile bilaterale au fost afectate de ceea ce a numit „farsa Rusia, Rusia, Rusia”, pe care o consideră o acțiune „criminală” ce a îngreunat cooperarea.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: lideri europeni intalnire donald trump Volodimir Zelenski
