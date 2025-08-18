Liderii europeni nu-l lasă singur pe Zelenski la întâlnirea cu Trump

Liderii politici europeni nu au fost invitați la summitul lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin de vineri trecută și vor să protejeze Ucraina și continentul de orice agresiune din partea Moscovei.

Venind ca grup, ei speră să evite orice dezastre precum întâlnirea lui Zelenski din februarie în Biroul Oval, unde Trump l-a mustrat pentru că nu a arătat suficientă recunoștință pentru ajutorul militar american. Întâlnirea este, de asemenea, un test al relației Americii cu cei mai apropiați aliați ai săi, după ce Uniunea Europeană și Regatul Unit au acceptat creșterile tarifare ale lui Trump, în parte pentru că doreau sprijinul său în ceea ce privește Ucraina.

Apariția de luni este un semn atât al progresului, cât și al posibilelor tensiuni care vor rezulta din întâlnirea din Alaska, întrucât mulți dintre liderii europeni se îndreaptă spre Washington cu scopul explicit de a proteja interesele Ucrainei, o demonstrație rară și cuprinzătoare de forță diplomatică.

„Este important ca America să fie de acord să colaboreze cu Europa pentru a oferi garanții de securitate Ucrainei și, prin urmare, întregii Europe”, a declarat Zelenski pe X.

Cu o seară înainte de întâlnire, însă, Trump părea să pună responsabilitatea pe Zelenski de a accepta concesii și a sugerat că Ucraina nu ar putea recâștiga Crimeea, anexată de Rusia în 2014, declanșând un conflict armat care a dus la invazia mai amplă din 2022.

„Președintele Ucrainei Zelenski poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă dorește, sau poate continua să lupte”, a scris el duminică seara pe rețelele de socializare. „Amintiți-vă cum a început totul. Nu se poate reveni la situația de dinainte ca Obama să cedeze Crimeea (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!) și NU SE POATE INTRA ÎN NATO UCRAINA. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”.

Zelenski a răspuns cu o postare proprie duminică seara, spunând: „Cu toții împărtășim dorința puternică de a pune capăt acestui război rapid și în mod fiabil”. El a continuat spunând că „pacea trebuie să fie durabilă”, nu așa cum a fost după ce Rusia a ocupat Crimeea și o parte din Donbas, în estul Ucrainei, acum opt ani, iar „Putin a folosit-o pur și simplu ca trampulină pentru un nou atac”.

Întâlnirea din Alaska a conturat posibilele contururi pentru oprirea războiului din Ucraina, deși nu era clar dacă termenii discutați vor fi în cele din urmă acceptabili pentru Zelenski sau Putin.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb și secretarul general al NATO, Mark Rutte, intenționează să se alăture lui Zelenski în capitala Americii.

Pe masa discuțiilor se află posibile garanții de securitate similare celor oferite de NATO, de care Ucraina ar avea nevoie pentru ca orice pace cu Rusia să fie durabilă. Putin se opune categoric aderării Ucrainei la NATO, însă echipa lui Trump susține că liderul rus este deschis la ideea ca aliații să accepte să apere Ucraina în cazul în care aceasta ar fi atacată.

Trump i-a informat pe Zelenski și pe aliații europeni la scurt timp după întâlnirea cu Putin, iar detaliile discuțiilor au ieșit la iveală într-un mod fragmentar, ceea ce pare să-l fi iritat pe președintele american, care a ales să nu prezinte niciun termen când a apărut ulterior alături de Putin.

„PROGRES MARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RUSIA”, a postat Trump duminică pe rețelele de socializare. Președintele a deplâns, de asemenea, acoperirea mediatică a summitului său cu Putin și a declarat pe Truth Social: „Am avut o întâlnire excelentă în Alaska”.

După summitul din Alaska, Trump a declarat că încetarea focului nu este necesară pentru continuarea negocierilor de pace, o schimbare bruscă către o poziție favorizată de Putin.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat duminică că încetarea focului este încă posibilă, dar că „cea mai bună modalitate de a pune capăt acestui conflict este prin intermediul unui acord de pace complet”.

(sursa: Mediafax)