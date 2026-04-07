Vacanțe de coșmar. Lipsa de combustibil ar putea duce la anularea unor zboruri în vară

Renumitul expert în călătorii Simon Calder a emis un avertisment privitor la călătoriile cu avionul din vara următoare, anunță Express. El a transmis că lipsa de combustibil ar putea duce la anularea unor zboruri în următoarele luni.

Avertismentul expertului îi vizează pe pasagerii companiilor British Airways, EasyJet și Ryanair, dar zboruri anulate pot fi și la alte companii. Raționalizarea combustibilului este în pregătire de implementare la aeroporturile Bologna, Milano Linate, Treviso și Veneția. Sâmbătă, acestea au emis o notificare privind aviația, conform căreia „din cauza disponibilității limitate a combustibilului de la Air BP Italia, serviciile de realimentare pentru operatorii legați contractual de Air BP Italia pot fi supuse unor restricții”.

Impactul se resimte și pe piața britanică, după ce vineri Skybus și-a anulat toate zborurile dintre Cornwall și Londra. Directorul general Jonathan Hinkles a atribuit închiderea serviciului „creșterii globale a costurilor combustibilului în urma conflictului din Golf”, combinată cu o scădere bruscă a numărului de pasageri. Și Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, a avertizat asupra „riscului de întrerupere a aprovizionării în Europa în mai și iunie”, dacă războiul nu se încheie rapid. Compania aeriană irlandeză ar putea anula unele zboruri.

Expertul avertizează că probleme ar putea fi și la zborurile către Amsterdam, Barcelona, Geneva, Milano, Nisa sau Stockholm.

Simon Calder a adăugat că liderii companiilor aeriene sunt încrezători că aprovizionarea cu combustibil va satisface cererea pentru aprilie, dar că perspectivele pentru mai și lunile de vară nu sunt foarte optimiste.

(sursa: Mediafax)