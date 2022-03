Live TEXT Război în Ucraina, ziua 17. Explozii în Kiev și în Dnipro. Bombardamente în mai multe orașe

Update 10.15 Ministerul rus al Apărării a publicat o înregistrare video a distrugerii unui vehicul de luptă de infanterie al Forțelor Armate ale Ucrainei cu ajutorul unei rachete ghidate Krasnopol.

Update 10.10 Trupele rusești sunt în impas sau au probleme în mai multe locuri, iar forțele din jurul Kievului par să fi luat o nouă pauză de reaprovizionare, anunță Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Forțele rusești par, de asemenea, să fie în mare parte în impas în jurul Harkovului.

Update 10.00 Atacuri aeriene si bombardamente la Kirovograd, la nord de Nikolaev

Update 09.05 Azi noapte, tarani din regiunea Sumi - acum in Apararea Teritoriala - au scos din uz trei tancuri ale Federației Ruse

Update 09.03 Atac asupra coloanei ce merge spre Kiev

Update 09.00 Vasilikov. A fost atins depozitul de carburanti

Update 08.55 De la declanşarea acestei crize, până vineri la miezul nopții au intrat în România 380.866 cetăţeni ucraineni şi au ieşit 304.156 cetăţeni ucraineni.

Update 08.50 Fragment dintr-o operatiune Spetsnats. Trupele speciale lucreaza, potrivit informatiilor surselor neoficiale, in spatele frontului curatand "elementele de sabotori si ajutand populatia". Imaginile sunt dintr-o misiune a unei echipe Spetsnats in apropierea Cernigovului

Update 08.40 Bombardamente si la Vasilikov, in districtul Kiev

Update 08.35 Nikolaev este bombardat fara oprire de azi noapte.

Imaginile sunt din periferie - zona Balabanovka. Nu sunt raportate victime, n-a avut cine sa le numere

Bombardamente

Update 08.30 Localitatea Yatskovka din regiunea Harkov

The village of Yatskovka in the #Kharkiv region now looks like this. pic.twitter.com/LBS5wC8SvQ