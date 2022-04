Live TEXT Război în Ucraina, ziua 56. Situația în Mariupol este „critică”

Update În Harkov au fost distruse 1929 de clădiri rezidențiale, a anunțat primarul orașului.

In #Kharkiv destroyed 1929 residential buildings - the mayor of the city. pic.twitter.com/usL2mA2lhk

Maj. Serhii Volyna, comandantul Brigăzii 36 Marina Separate a Ucrainei, a vorbit la telefon cu CNN din orașul asediat Mariupol, marți seară, și a cerut ca o țară terță să asigure evacuarea trupelor și a civililor prinși în oțelăria Azovstal sub bombardamentul puternic rusesc.

‼️The Azovstal plant was almost completely destroyed, said Svyatoslav Palamar, deputy Azov commander.



"Super-powerful bombs" were dropped on the plant and civilians are under the rubble.



The image is illustrative. pic.twitter.com/kVdeZw2UDd