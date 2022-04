Live TEXT Război în Ucraina, ziua 62. O rachetă a distrus podul peste Nistru din regiunea Odesa

Update Un pod pe care trec o şosea şi o cale ferată deasupra estuarului râului Nistru în sud-vestul Ucrainei a fost marţi puternic avariat de o explozie, informează ediţia online a CNN.Podul, situat în apropierea oraşului Odesa, pare că a fost lovit de o rachetă. ''Circumstanţele şi informaţiile despre victime sunt în curs de clarificare'', au transmis autorităţile.Imagini de la locul exploziei arată pagube semnificative pe porţiunea podului ce cuprinde şoseaua.

Here is the moment the missile struck a main bridge in #Odesa #Odessa #SaveUkraine #StopRussiaNow https://t.co/IF1uB4x3ob pic.twitter.com/RSk5nZPKjJ