Live TEXT Război în Ucraina, ziua 67. 46 de civili au părăsit uzina siderurgică Azovstal, asediată de ruși

Update Două grupuri de civili au părăsit, sâmbătă, clădirile din apropierea combinatului siderurgic Azovstal din orașul Mariupol, a anunțat Ministerul rus al Apărării, citat de BBC.

25 de persoane au plecat sâmbătă după-amiază, iar alți 21 de oameni după lăsarea întunericului, au precizat reprezentanții instituției, într-o postare pe Telegram. Civililor le-au fost asigurate hrana, cazarea și asistența medicală.

Primarul din Mariupol, Vadim Boychenko, a declarat că aproximativ 1.000 de civili au rămas la uzina siderurgică, iar unii dintre ei se află „la granița dintre viață și moarte”.

Update Forțele ruse vor să ocupe regiunea Herson pentru a iniția asaltul asupra orașelor Nikolaev și Krivoi Rog, arată un raport al Înaltului comandament ucrainean, scrie EFE.

În regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei, Rusia "efectuează atacuri aeriene şi tiruri de artilerie" asupra "liniilor de contact" din regiunea Doneţk, care separă zonele proruse ale regiunii de cele care se află îsub controlul forțelor ucrainene.

Rusia vrea să accelereze ofensiva în Ucraina și transportă armament și militari pe calea ferată din Donbas.

Totodată, "unele unităţi ale armatei belaruse acoperă frontiera în regiunile Brest şi Gomel". Există ameninţarea ca "Rusia să lanseze atacuri cu rachete împotriva infrastructurii militare şi civile din toată Ucraina de pe teritoriul Republicii Belarus", arată raportul.

În regiunile Doneţk şi Lugansk ar fi fost respinse 9 atacuri ruse în ultimele 24 de ore, fiind distruse 8 tancuri, un sistem de artilerie, 24 vehicule blindate de luptă, un vehicul special şi cinci mautovehicule, printre care două camioane cisternă pentru combustibil, afirmă armata ucraineană.

Update Secretarul de stat al SUA Anthony Blinken a vorbit în această noapte cu ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba.

„Am vorbit despre ultimii pași ai SUA în sprijinul suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în fața războiului brutal și neprovocat al Kremlinului”, a scris Blinken pe Twitter.

