Preşedintele Macron susţine că Franţa furnizează două treimi din capacităţile de informaţii ale Ucrainei

Cele 34 de state membre ale Coaliţiei Voinţei finanţează integral mijloacele de informare ale Kievului, a adăugat el.



"Acolo unde Ucraina depindea eminamente de capacităţile informative americane într-o majoritate zdrobitoare în urmă cu un an, astăzi două treimi sunt furnizate de Franţa", a spus Macron în cadrul discursului cu prilejul anului nou către forţele armate franceze, la baza aeriană de la Istres, în sud-estul Hexagonului.



Surse ale Reuters din Statele Unite afirmau în noiembrie anul trecut că printre mijloacele de presiune folosite de preşedintele american Donald Trump asupra Ucrainei, pentru aprobarea planurilor lui de pace, a fost şi ameninţarea că Washingtonul va sista transferul de informaţii către Kiev.

