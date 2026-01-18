Preşedintele Macron susţine că Franţa furnizează două treimi din capacităţile de informaţii ale Ucrainei

x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Ian 2026   •   21:30
Sursa foto: Hepta/Macron spune că cele 34 de state membre ale Coaliţiei Voinţei finanţează integral mijloacele de informare ale Kievului

Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi că ţara sa furnizează Ucrainei două treimi din capacităţile de informaţii în războiul cu Rusia, transmite AFP.

Cele 34 de state membre ale Coaliţiei Voinţei finanţează integral mijloacele de informare ale Kievului, a adăugat el.

"Acolo unde Ucraina depindea eminamente de capacităţile informative americane într-o majoritate zdrobitoare în urmă cu un an, astăzi două treimi sunt furnizate de Franţa", a spus Macron în cadrul discursului cu prilejul anului nou către forţele armate franceze, la baza aeriană de la Istres, în sud-estul Hexagonului.

Surse ale Reuters din Statele Unite afirmau în noiembrie anul trecut că printre mijloacele de presiune folosite de preşedintele american Donald Trump asupra Ucrainei, pentru aprobarea planurilor lui de pace, a fost şi ameninţarea că Washingtonul va sista transferul de informaţii către Kiev.

AGERPRES

Subiecte în articol: Macron Franța ucraina
