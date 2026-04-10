Preşedintele Emmanuel Macron s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea

Potrivit Vaticanului, discuțiile au vizat conflictele din lume, cei doi exprimând speranța că pacea poate fi restabilită prin dialog și negociere.

Palatul Élysée a transmis înaintea întâlnirii că președintele francez a dorit să abordeze în special „rezolvarea crizei din Orientul Mijlociu”, pe fondul tensiunilor generate de războiul dintre Iran și Israel și al fragilității armistițiului susținut de Statele Unite.

După întâlnire, Macron a spus că este „foarte fericit” să se întâlnească cu pontiful, scriind pe X: „Împărtășim aceeași convingere. În fața fracturilor lumii, acțiunea pentru pace este o datorie și o necesitate.”

Au existat și momente mai relaxate, imaginile difuzate de Vatican arătându-l pe Macron oferindu-i papei un tricou semnat de membrii echipei naționale de baschet a Franței.

Născut la Chicago, Leon, primul papă american, este pasionat de sport, urmărind baseball și baschet, iar la reședința sa din afara Romei înoată și joacă tenis în mod regulat.

