Macron: loviturile SUA și Israelului asupra Iranului sunt „în afara dreptului internațional”

Această poziție, exprimată pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu, riscă să genereze disensiuni diplomatice între capitala franceză și Washington, arată publicația Politico.

Într-un discurs televizat, șeful statului francez a subliniat că Franța nu poate susține intervențiile militare care au alimentat actuala spirală a conflictului în regiune, scrie Politco.

Cu toate acestea, Macron a punctat că o mare parte din responsabilitatea pentru climatul tensionat actual revine Iranului. El a reiterat însă că operațiunile militare americane și israeliene contravin principiilor dreptului internațional.

Această orientare a Parisului îl plasează pe Macron în rezonanță cu Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei. El denunțase deja public conflictul și impusese interdicția utilizării bazelor militare spaniole pentru orice operațiune îndreptată împotriva Iranului.

Liderul francez a emis un avertisment cu privire la faptul că actualul conflict din Orientul Mijlociu pare să nu aibă un deznodământ previzibil în viitorul apropiat. Conform afirmațiilor sale, acțiunile ofensive ar putea persista în zilele următoare cu scopul de a diminua capacitățile Iranului. Între timp, este de așteptat ca Teheranul să riposteze printr-o serie de atacuri în întreaga zonă.

Acest ciclu vicios de agresiuni și represalii generează îngrijorări majore privind o extindere regională a conflictului pe termen lung.

În scopul protejării intereselor sale naționale, Parisul a optat pentru dislocarea portavionului Charles de Gaulle în Marea Mediterană. Manevra a fost însoțită de trimiterea unor avioane de luptă și sisteme de apărare aeriană. Suplimentar, Franța a expediat sisteme antirachetă în Cipru și a declarat că își va menține eforturile de consolidare a securității pe durata necesară.

Macron a evidențiat faptul că Franța trebuie să își onoreze angajamentele de apărare față de partenerii săi regionali, printre care Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, țări în care se află dislocați aproximativ 800 de militari francezi.

Recent, baze navale franceze din Emiratele Arabe Unite au fost vizate de drone iraniene. Autoritățile competente au confirmat lipsa victimelor în urma acestor incidente. Concomitent, aeronave de luptă franceze au participat la misiuni de asigurare a securității spațiului aerian în regiunea Golfului.

Luările de poziție ale lui Macron reflectă eforturile Franței de a menține un echilibru delicat: pe de o parte, contestă legitimitatea acțiunilor militare, iar pe de altă parte, simultan, își fortifică prezența militară în regiune în scopul protejării intereselor proprii și a aliaților săi.

