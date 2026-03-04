Caz șocant în Italia: un ambulanțier de 27 de ani, anchetat pentru moartea a cinci bătrâni

Șofer de ambulanță, anchetat pentru moartea a cinci pacienți vârstnici în Italia

Un bărbat de 27 de ani, angajat al serviciului de ambulanță din Forli, nordul Italiei, este vizat de o anchetă penală pentru suspiciunea că ar fi provocat moartea a cel puțin cinci pacienți vârstnici pe care îi transporta. Toate victimele au suferit stopuri cardiace în timpul sau imediat după transport.

Caz șocant în Forli, unde un șofer de ambulanță în vârstă de 27 de ani este suspectat că ar fi ucis mai mulți pacienți aflați în grija sa. Potrivit unui purtător de cuvânt al Parchetului local, citat de CNN, ancheta vizează cel puțin cinci decese înregistrate între februarie și noiembrie 2025.

Toate victimele au făcut stop cardiac în timpul transportului

Conform informațiilor furnizate de procurori, toate cele cinci persoane erau vârstnice și sufereau de boli grave. Ele necesitau transport non-urgent între domiciliu sau centre de îngrijire și spitale ori clinici. În fiecare caz, pacienții au suferit stop cardiac fie în timpul deplasării, fie la scurt timp după, în timp ce suspectul se afla în partea din spate a ambulanței, ocupându-se de îngrijirea lor.

Suspiciunile au apărut după ce patru pacienți transportați de același echipaj au murit într-un interval de nouă luni. Conducerea serviciului de ambulanță, în colaborare cu forțele de poliție Carabinieri, a decis montarea unei camere ascunse și a unor dispozitive de înregistrare în compartimentul din spate al vehiculului.

Moartea unei femei de 85 de ani a declanșat ancheta penală

La scurt timp după instalarea echipamentelor de supraveghere, o a cincea pacientă, o femeie în vârstă de 85 de ani, a murit în timpul transportului de la un spital de cardiologie către un centru de recuperare. Ea a suferit un stop cardiac și a fost declarată decedată chiar în ambulanță.

Autopsia efectuată ulterior a determinat transferarea cazului către procurori și deschiderea unei anchete penale. Potrivit reprezentanților Parchetului, există suspiciunea că decesele ar fi putut fi provocate „prin administrarea de substanțe toxice sau prin alte mijloace insidioase”.

Suspectul neagă acuzațiile și solicită să fie audiat

Șoferul, care nu a fost deocamdată arestat și al cărui nume nu a fost făcut public, lucra din 2023 în cadrul serviciului de ambulanță. El făcea parte dintr-o echipă de două persoane, alternând între conducerea autospecialei și acordarea de îngrijiri pacienților.

Avocata sa, Gloria Parigi, a declarat pentru presa locală că tânărul a fost suspendat din funcție și este „șocat” de acuzații. „Își proclamă nevinovăția într-o situație care i-a dat viața peste cap. S-a pus la dispoziția autorităților judiciare pentru că nu are nimic de ascuns și a solicitat să fie audiat de Parchet”, a precizat aceasta.

Procurorii au anunțat că în această săptămână ar putea fi formulate acuzații de omor voluntar multiplu.