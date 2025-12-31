Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicaţia britanică The Telegraph

De asemenea, publicaţia britanică apreciază aducerea Republicii Moldova în „prima linie de apărare a democraţiei europene”.

The Telegraph descrie parcursul Maiei Sandu către câştigarea alegerilor, felul în care a reuşit să menţină majoritatea pro-europeană şi să avanseze în parcursul spre Uniunea Europeană.

În articol se menţionează că Moscova „a făcut tot ce a putut pentru a împiedica procesele libere şi democratice, folosind toate pârghiile disponibile”.

„Republica Moldova poate părea o ţară mică şi îndepărtată despre care nu se ştiu prea multe. (Preşedintele rus Vladimir) Putin nu o vede aşa. Pentru el, fosta republică sovietică este o piesă geopolitică esenţială. Vecină cu România la vest şi Ucraina la est, o Moldovă obedientă ar crea un nou front de presiune asupra Kievului şi ar testa un flanc vulnerabil al NATO. Totuşi, în 2025, Maia Sandu - aproape singură şi cu siguranţă împotriva sorţii - a înfruntat ameninţarea şi a oferit Europei un moment rar de optimism într-un an sumbru. De trei ori în ultimele 14 luni, Kremlinul a complotat pentru a o împiedica la urne. De fiecare dată, aceasta a avut câştig de cauză, a obţinut realegerea pentru al doilea şi un ultim mandat, a câştigat un referendum strâns care a aprobat orientarea pro-UE a Moldovei şi, în septembrie, şi-a ajutat partidul să-şi păstreze majoritatea parlamentară. Dacă ar fi pierdut, un guvern pro-rus ar fi preluat puterea, ar fi eliminat atribuţiile prezidenţiale şi ar fi ameninţat viitorul democratic al ţării”, scriu jurnaliştii de la The Telegraph.

Într-un interviu acordat publicaţiei britanice, Maia Sandu a subliniat că, „dacă agenţii Kremlinului câştigau, asta ar fi însemnat că Rusia ar conduce ţara”.

„Moldova este una dintre puţinele ţări care a experimentat întreaga gamă de metode de atacuri hibride ruseşti. Dar ţinta nu este ţara noastră. Moldova este doar terenul de testare. Ţinta este Europa, democraţia pe continent fiind în pericol”, a spus Maia Sandu.

În contextul acordului de pace privind Ucraina, Sandu avertizează că "lipsa unei presiuni reale asupra Kremlinului riscă să producă nu pace, ci o pauză temporară”.

„Vrem o pace dreaptă, una durabilă. Nu dorim o pace care să încurajeze Rusia să revină peste şase luni. Nu cred că Putin este interesat de un acord de pace şi nu cred că îl va accepta”, a afirmat Maia Sandu.

Lidera din Republica Moldova este prezentată de jurnaliştii britanici drept un politician hotărât, reformator, cu o carieră impresionantă.

„Nu consider că sunt un politician extraordinar. Cred doar că am responsabilitatea de a face ceea ce trebuie”, consideră Maia Sandu.

Jurnaliştii de la The Telegraph apreciază contribuţia preşedintei în apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană - obiectivul istoric care, în viziunea acesteia, reprezintă singura cale spre stabilitate şi prosperitate. Procesul a fost anevoios, plin de obstacole şi ameninţări. Cu toate acestea, în 2025, Moldova a deschis negocierile oficiale pentru aderare, în ciuda eforturilor Rusiei de a deraia cursul european.

Pentru o ţară de 2,5 milioane de locuitori, aceasta este o realizare remarcabilă, iar pentru Maia Sandu, este doar începutul. „Nu cerem o atitudine specială, cerem doar şansa de a ne demonstra capacitatea”, a remarcat Maia Sandu.

Pe 24 decembrie 2020, Maia Sandu a fost învestită în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, după victoria din 15 noiembrie 2020, când a avut loc cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale. La 24 decembrie 2024, Maia Sandu a depus jurământul pentru cel de-al doilea mandat de şef de stat, după ce a câştigat turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie, devenind primul preşedinte reales prin vot direct al cetăţenilor, aminteşte Moldpres. AGERPRES