Mania grandorii: Donald Trump are statuie de 7 metri, acoperită cu aur

O statuie a lui Donald Trump, înaltă de aproape șapte metri, a fost instalată pe unul dintre terenurile sale de golf, potrivit 9News.

Statuia din bronz, acoperită cu un strat de aur, îl înfățișează pe președinte stând în picioare și având pumnul ridicat spre cer. Poziția amintește de o fotografie faimoasă a lui Trump realizată imediat după tentativa de asasinat din 2024.

Statuia realizată de sculptorul din Ohio, Alan Cottrill, a fost amplasată la Trump National Doral. Proiectul a fost finanțat de un grup de criptomonede numit $PATRIOT care a plătit aproximativ 500.000 de dolari. Deși statuia este expusă la clubul Doral, familia Trump a anunțat că nu este implicată în afacerea $PATRIOT.

Doral este una dintre destinațiile de golf preferate ale președintelui SUA.

As Trump National Doral welcomes back the PGA for the first time in 10 years, fans will be greeted with a new edition on the pathway



A 15 ft. golden President Trump statue was unveiled recently @WPLGLocal10 | #CadillacChampionship pic.twitter.com/c4ERsHSiIH — Kacy Hintz (@KacyHintz) April 29, 2026

(sursa: Mediafax)