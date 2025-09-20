Marco Rubio va pleda la Adunarea Generală a ONU ca organizaţia să revină la "rădăcinile sale" şi să renunţe la "ideologiile distructive"

Rubio se va alătura preşedintelui american Donald Trump în delegaţia SUA care participă la sesiunile la nivel înalt ale Adunării Generale a ONU, ce se desfăşoară între 22 şi 29 septembrie la New York.



"Secretarul (de stat american) va profita de Săptămâna la Nivel Înalt pentru a discuta despre necesitatea ca ONU să se întoarcă la rădăcinile sale, reorientând organizaţia către obiectivul său de instrument eficient în promovarea păcii şi nu către o birocraţie umflată care subminează suveranitatea naţională şi promovează ideologii distructive precum DEI", a subliniat într-o declaraţie purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.



Trump a anulat din prima sa zi de mandat în ianuarie programele DEI ("diversitate, echitate şi incluziune") care privesc diversitatea rasială şi de gen şi a decretat că Statele Unite vor recunoaşte de acum înainte doar două sexe, masculin şi feminin, conform promisiunii sale din campania electorală că va combate ideologia progresistă woke şi va promova politici sociale conservatoare

.AGERPRES